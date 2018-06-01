مشاكل ترامب.. من داخل البيت الأبيض تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 يشعر الرئيس دونالد ترامب، «الذي لم يقتنع أبداً بأن مساعديه يتخذون القرارات بناء على مصلحته الخاصة، بأنه مضطهد بشكل متزايد»، في الأشهر الأخيرة. لقد سمعنا هذا من اثنين من محرري صحيفة نيويورك تايمز، «ماجي هابرمان» و«كاتي روجرز»، وهو ما يتناسب مع ما رأيناه منه علانية. ويذكر «روجرز» و«هابرمان» أن ترامب كان غاضباً لأنه لا يحصل على الاهتمام الكافي بانتصاراته، ويلقي باللوم على «الهاءات» مثل القول مؤخراً بأن إحدى مساعديه وهي «كيلي سادلر» قد سخرت من مرض السيناتور جون ماكين، قائلة إن المعارضة التي يبديها السيناتور ماكين لتعيين شخصية رشّحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة وكالة «سي. آي. إيه» ليست بالأمر المهم، لأن ماكين «سيموت على أي حال» بسبب إصابته بالسرطان. ترامب لديه سبب في أن يغضب من أي شخص نسف فرصته في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار على الحدود الجنوبية. في البداية، تحدث شخص ما مع «الديمقراطيين» أن بإمكانهم الحصول على عفو عن المهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا إلى هنا كقُصَر دون الحاجة إلى الموافقة على أي إجراءات إضافية لتطبيق قوانين الهجرة. وبعد ذلك أصر شخص في الإدارة على أنه ستكون هناك شروط متطرفة. وهناك شخص ما يتوغل في القصة التي يريد ترامب أن يرويها عن ارتفاع سوق الأسهم والاقتصاد القوي من خلال الانغماس في تفاصيل متناثرة عن الحمائية التي تجعل الأسواق تغرق وتهدد الاقتصاد. وهناك شخص ما في دائرة ترامب قام بتعيين عمدة مدينة نيويورك السابق «رودي جولياني» لتمثيله في المفاوضات القانونية والتحدث عنه على شاشات التليفزيون. لقد تناقض جولياني مع سائر محاميي ترامب ومع نفسه. وأيا كان الشخص الذي أدرجه، فإنه لم يكن يفعل أي معروف للرئيس. وأياً كان الشخص الذي يقوض ترامب، فالحقيقة هي أن ترامب يعين أشخاصاً يجعلونه غير سعيد. وهذا الشخص نفسه، بحسب ما يمكن أن نفترض، يجعل ترامب يهاجم علانية هؤلاء الأشخاص، لكنه بعد ذلك يحجم عن فصلهم. أليس من الممكن أن يكون هذا كله جزءاً من مؤامرة لجعل الإدارة مناخاً ساماً لا يشعر فيه أي شخص بالولاء والجميع يتسرب؟ ووفقاً لقصة «تايمز»، يعتقد ترامب أن فريق الاتصالات الخاص به هو المسؤول عن هذه الإحباطات. وهو محق في أن الكثير من مشاكله تأتي من داخل البيت الأبيض. وقد يكون هناك شخص مخرب أكثر مما يعتقد. راميش بونورو كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»