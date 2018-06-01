مجلس شباب القطاع الخاص تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر رؤيتها الاقتصادية في التنوع والاستدامة، أن للمواطنين الشباب دوراً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق الفاعلية للاقتصاد الوطني وتعزيز مؤشراته الإيجابية، وفق منطلقات تقوم على ضرورة تعزيز مهاراتهم ومعارفهم في القطاعات كافة، فضلاً عن إعطاء دور رئيس ومهم للقطاع الخاص كي يكون شريكاً في بناء المسيرة الاقتصادية وتطويرها، حيث يتم العمل عبر العديد من الجهات والمؤسسات، العامة والخاصة، التي تدعم الاقتصاد وتعزز تنافسيته، بشكل متكامل وتشاركي. إن إطلاق مجلس شباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، الذي يضم في عضويته 18 مواطناً ومواطنة، يعملون في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، ويعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين، يأتي بصفته منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلياً للشباب المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويمتلك العديد من المهام الخاصة في إبداء الرأي في قوانين ونظم وسياسات شؤون العمل، والخطط ذات الصلة بالموارد البشرية والتوطين في القطاع الخاص، وإقامة حلقات شبابية للتعرف إلى الآراء بشأن قضاياهم والتحديات التي يواجهونها في هذا القطاع، وتقديم الحلول المقترحة والبرامج المناسبة بشأنها. وجاء تأسيس مجلس «شباب القطاع الخاص» ليكون منصة لاقتراح المبادرات والأفكار التي تشرك الشباب العاملين في هذا القطاع في العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وليكونوا قادرين على معرفة وفهم السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات والمؤسسات الخاصة، ووضع برامج تدريبية تعزز من مهاراتهم. لقد جاء تأسيس المجلس بصفته واحداً من الحزم التي يتم العمل عليها في التعامل مع ملف التوطين، ودعم وتمكين الشباب المواطنين، من خلال أعضائه الشباب الذين يتسمون بالوعي، ويمتلكون الخبرات والتجارب التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس، وتوطيد العلاقة بينهم وبين المؤسسات التي يعملون فيها، وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل. إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن تطوير المهارات الشبابية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية المواطنة هو أحد أهم الأسباب التي تعزز تقدم الدولة وتطورها على الصعد كافة، انطلاقاً من إعطاء القيمة الأولى للإنسان في امتلاك المؤهلات كافة التي تنهض به وبوطنه، سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة التي لا تفصل بين موظفي القطاع العام أو الخاص، إنما تنظر إلى المستقبل بعيون شباب الوطن القادرين على الإسهام في تعزيز الإنتاجية أيّاً كانت مواقعهم، ومهما اختلفت مجالات عملهم. لقد أعطت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشباب الاهتمام الكبير، والنظر إلى ذلك كأولوية أساسية في دعم مهاراتهم وإمكانياتهم في مواقعهم كافة، وفي مجالات عملهم وأنشطتهم كافة، وتوافر العديد من النماذج الوطنية الشابة الناجحة، التي أثبتت قدرتها على التميّز في القطاعات الحيوية المختلفة، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في الدفع بعجلة التنمية، لكونه القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، القادرة على إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة تتعلق بسوق العمل الذي يزخر بالفرص الواعدة، لشباب الوطن العاملين في مختلف القطاعات. تهدف الحكومة إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وتشجيع كل من القطاعين، العام والخاص، على تعزيز سياسات التوطين، وتقديم الحوافز لرفع معدلاته، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على المستويات كافة، كمبادرة «أبشر»، والبرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، والعديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في الاقتصاد الوطني. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية