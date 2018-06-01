«مسيرات العودة».. وماذا بعد؟! تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 من ضمن ما ساهمت به «مسيرات العودة» الفلسطينية أنها أعادت الأمور إلى نصابها، والصراع المرتبط بحق العودة، وكذلك الحصار الجائر على قطاع غزة، إلى الأجندة المحلية والعربية والدولية. وكل هذا، يصب في مواجهة المخططات الأميركية الصهيونية وعلى رأسها «صفقة القرن». فقد أرسلت هذه المسيرات رسائل قوية للعالم بأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حق العودة إلى أراضيه التي هجر وطرد منها عام 1948 ولن يقبل بديمومة الحصار على القطاع مع تحريك الجهود الرامية لإلغاء الإجراءات العقابية ضده، وبالذات بعدما دعمت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من الرواية الإسرائيلية في هذا الصدد! حقاً، لقد ربح الفلسطينيون كثيراً عندما خرجت المسيرات، بدءاً من إحياء ذكرى «يوم الأرض» حتى ذكرى النكبة 1948، خارج حدود قطاع غزة، فوصلت إلى العالم، مما كفل عودة الاهتمام الإعلامي العربي والدولي بالقضية. كما نجحت المسيرات في إقناع أوساط هامة في إسرائيل والغرب، بأن انفجار غزة حين يقع، سيكون باتجاه دولة الاحتلال إذا ما استمر الحصار وازدادت الأوضاع المعيشية سوءاً. كذلك، أثبتت المسيرات أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام القرارات الأميركية أو مشاريع التصفية التي تستهدف القضية الفلسطينية. لقد واجهت الدولة الصهيونية وبقلق واضح «مسيرات العودة»، والتي أحدثت فيما أحدثت إرباكاً للقيادات السياسية والعسكرية على حد سواء، ووضعتهم أمام حيرة في كيفية التعامل مع الفلسطينيين، وكيفية مواجهة هذه التحركات الشعبية الفلسطينية. فجيش الاحتلال تحرجه حرب يخوضها تجاه المدنيين العزل، لكنه بالمقابل لم يعتد الصمت على أي نشاط أو تحرك فلسطيني يذكر العالم بقضيته، الأمر الذي جعله «يفرط» في استخدام القوة وأعمال القتل والجرح والإعاقة ضد الجماهير الفلسطينية، جاعلا العالم «يكتشف» مرة أخرى حقيقة الأسلوب الوحشي الذي تستخدمه إسرائيل بحق الفلسطينيين. وعلاوة على «الانتفاضة الإعلامية» العالمية، وبخاصة في دول الغرب، ضد الممارسات الإسرائيلية، ظهر التناقض جلياً بين مواقف الكتاب والصحافيين والمفكرين والأكاديميين الإسرائيليين في التعامل مع المسيرات. فعلى سبيل المثال، قال الصحافي في إذاعة جيش الاحتلال (كوبي ميدان): «اليوم أنا أشعر بالخجل من أن أكون إسرائيلياً». أما البروفيسور الإسرائيلي «شاؤول مشعالي» فكتب: «إن (حماس) تهتم بالرأي العام المحلي والعالمي، وقد ظهر ذلك في مسيرة العودة»، فيما قالت زعيمة حزب «ميرتس» (تمار زاندبرج): «من حق الفلسطينيين التظاهر، وأدعو الجيش إلى التوقف عن إيذاء الأبرياء». أما الكاتب في صحيفة «يديعوت أحرنوت» (ناحوم برنياع) فكتب يقول: «ليس لنا أن نلومهم على كراهيتهم الشديدة لنا، فهم يسكنون في مخيمات اللاجئين في غزة ونحن وأمام ناظريهم نسكن ونعمر مزارعهم وبيوتهم وبيوت آبائهم التي أخرجناهم منها بالقوة». وغير ذلك كثير من أقوال وكتابات إسرائيلية تعترف بالنتائج الحتمية لجرْم فعْل الاحتلال وحق الضحية في رد الفعل عليه. وفلسطينياً، يركز الكثيرون على أن النضال السلمي الفلسطيني ربما يكون عنوان المرحلة القادمة بعد فشل المفاوضات الفلسطينية وتجميد الكفاح المسلح. والنضال السلمي هذا يرهق إسرائيل ويستنزفها لأنها ستدان أمام العالم لاستخدامها القوة المفرطة أمام المدنيين العُزل. ف«مسيرات العودة» رسمت مشهداً اشتاق له الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والمهجر، مشهداً طبيعياً حين التف الجميع حول القضايا الوطنية المصيرية، وعلى رأسها قضية الأرض التي تشكل جزءاً من العقيدة، بل إنها جمعت الفلسطينيين في القطاع والضفة وأراضي 48 أخيراً تحت راية موحدة، بعد انقسام فتحاوي/ حمساوي مرير ما زال قائماً منذ 11 عاماً. واليوم، أصبح «سؤال المليون»: كيف سيستثمر السياسي الفلسطيني مسيرات العودة في صالح القضية الفلسطينية؟ فالفلسطيني المدني الأعزل صمد في وجه الدبابة الإسرائيلية وقدّم خدمة عظيمة للسياسي الفلسطيني جعلته قادراً على تحقيق نتائج ترضي الشعب الفلسطيني رغم الخسائر البشرية باهظة الثمن والتي لا يمكن تجاهلها. بل إن عدم استثمار تلك الخسائر الغالية وطنياً سيجعل من الثمن الباهظ المدفوع بالأحمر القاني ثمناً عبثياً! وهنا، نحن لا نملك إلا أن نحذِّر من نتائج حرب 2014 على قطاع غزة، حين صمد المقاتل الفلسطيني في أزقة ومخيمات وأحياء القطاع، بينما فشل السياسي الفلسطيني في تحقيق نتائج سياسية ملموسة نحو حلول واضحة للقطاع، بل ازداد الحصار عليه. بمنتهى الشجاعة والعطاء، واجه أهل القطاع الموت بتفاصيله اليومية الممتدة على مدى أعوام مضت. وعليه، فإن الحراك السياسي العربي والدولي الذي خلقته «مسيرات العودة» اتجاه قطاع غزة وما يعانيه من حصار، وتنديدها بجرائم الحرب الإسرائيلية حيال المتظاهرين العزل السلميين، يعتبر خطوة إيجابية أولى على طريق تحقيق أهداف أكبر، وفي طليعتها ضرورة إفشال «صفقة القرن»، وضمان رفع الحصار ونظام العقاب الجماعي المفروضين ضد القطاع.