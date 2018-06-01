أطفال ألمانيا

تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018

أحد أحدث مؤشرات الأمل بالنسبة لسكان ألمانيا الآخذين في التقدم في السن هو طفلة ممتلئة الخدين من برلين تدعى «نينا روزا. نينا»، ولدت بعيد عيد ميلاد المسيح بقليل، ضمن طفرة في الولادات التي أخذت تقلل المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية لأزمة ديموغرافية كانت تبدو وشيكة. ووفق أحدث بيانات البنك الدولي، فإن معدلات الخصوبة الألمانية باتت الآن في أعلى مستوياتها منذ السبعينيات. وهذه الزيادة في الولادات الألمانية، والتي رافقها تدفق للمهاجرين من بلدان أوروبية أخرى إضافة إلى لاجئين من الشرق الأوسط، تساعد على معالجة خطر تراجع التنافسية في وقت أخذ يحال فيه مواليد عقدي ما بعد الحرب العالمية على التقاعد.

ويقول مارتن بوجارد، مدير الأبحاث بالمعهد الفدرالي لأبحاث السكان في فيزبادن: «هناك مناخ إيجابي لإنجاب الأطفال». وتمنح القوانين الألمانية للأطفال الحق في الحضانة منذ عامهم الأول، لذلك فإن «النساء يرين أنهن يستطعن اليوم إنجاب أطفال ومواصلة مسيراتهن المهنية معاً، بينما كانت كثيرات منهن في السابق يشعرن بأنه عليهن أن يخترن بين الاثنين».

ونظراً للتأثيرات على مصادر العمالة والإنفاق العام، فإن «الأوضاع الديموغرافية تمثّل أحد أهم التحديات بالنسبة لألمانيا خلال عشرين عاماً المقبلة»، وفق أوليفر راكو، عالم الاقتصاد الألماني في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» في فرانكفورت. ولا شك أن طفرة الولادات الجديدة شيء إيجابي، كونها تحسن آفاق النمو وتساعد على تعويض تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة ومعاشات التقاعد.

كريس ريتر

صحفي بريطاني

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»