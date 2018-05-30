كوادر وطنية فاعلة ومتميزة تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة تأهيل وتطوير كوادرها البشرية المواطنة اهتماماً بالغاً، لما لذلك من أثر في تنمية الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانة الدولة على سلّم التنافسية العالمية، انطلاقاً من قاعدة أساسها أن تنمية الأوطان تبدأ بتنمية الإنسان، ومن توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز مهارات ومعارف المواطنين، ومنحهم كل الدعم والرعاية والاهتمام، إلى أن ينالوا أرقى العلوم والخبرات في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية، التي تمكنهم من الإسهام في دفع مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. ويأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أول من أمس، قيادات وممثلي المراسم والتشريفات على مستوى الدولة، وتأكيده أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بقدرة كوادرها الوطنية على أداء مسؤولياتها وواجباتها، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، التي تعكس الوجه الحضاري والمكانة الرفيعة للدولة، ليؤكد إصرار القيادة الحكيمة على النهوض بأبناء الوطن على الصعد العلمية والتطبيقية، والذي لم يكن ليحدث لولا الاهتمام بجودة ونوعية التعليم والعمل وتطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية، بما يحقق الجودة والكفاءة في الأداء. إن استراتيجيات دولة الإمارات في تعزيز مقدرة الكوادر المواطنة وتنمية مهاراتها ومعارفها، إنما ينبع من الإيمان بأن رأس المال البشري هو المخزون الاستراتيجي لها، كونه يسهم في بناء المستقبل المشرف والمستدام، ويستجيب لطموحات الحاضر ويلبي توقعات الأجيال المقبلة، ويعزز مسيرة البناء والتطوير، الذي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الطموحة في التنمية المستدامة، وفق معايير الإنصاف والتساوي، والتوجه نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ويركز على تنمية مواردها البشرية، ويولي الاهتمام بتنمية قطاعَي التعليم والصحة وتطويرهما، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء. إن المنجزات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنمية البشرية، إنما تحققت بفضل استراتيجياتها الناجحة في الحرص على استخدام الموارد المالية في تعزيز أداء التنمية البشرية وتطويرها الشامل، لتأسيس دولة نموذجية ومتقدمة اقتصادياً واجتماعياً، تُعلي من قيمة العلم والعمل، وتسهم في تمكين المرأة والشباب، وتوطين التقنية وتحفيز التميز، وتعزيز الرفاه والاستقرار والازدهار، مستذكرين هنا إحدى مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «متفائلون بالمستقبل وواثقون بأبناء الوطن ومستمرون بالعمل.. وستبقى غايتنا تحقيق السعادة لأبناء الإمارات». إن تأهيل الكوادر المواطنة وتحصينها بأفضل التخصصات وأرقى المستويات العلمية والتدريبية، يسهم في تعزيز حضور الدولة ومكانتها في سلّم التنمية البشرية، التي تعد أهم ركائز التنمية المستدامة، وتتحقق بالتركيز على نوعية التعليم والتدريب ومخرجاتهما، ورفد المؤسسات الوطنية بكوادر متخصصة ذات مؤهلات علمية ومهارات عملية تحفّز على الإبداع والابتكار والتفوق، وفق أرقى المعايير العالمية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية