سرطان المخ.. اختراق في العلاج تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 تعتمد فكرة التطعيمات الطبية على توظيف جهاز المناعة في مكافحة الميكروبات والجراثيم، من خلال تدريبه مسبقاً، باستخدام عينات ميتة أو مضعّفه من الميكروب أو الجرثومة المستهدفة من التطعيم. هذه الفكرة نفسها، يحاول العلماء استغلالها في مكافحة وعلاج الأمراض السرطانية، من خلال تعريف تدريب جهاز المناعة على مهاجمة والقضاء على الخلايا السرطانية بنفسه. وحالياً تنقسم التطعيمات ضد الأمراض السرطانية إلى نوعين منفصلين؛ النوع الأول يهدف إلى الوقاية من الأمراض المعدية المعروف عنها تسببها في الإصابة بالسرطان لاحقاً، كما هو الحال مع فيروس مرض الثآليل الجنسية والمرتبط بسرطان عنق الرحم في النساء، وفيروس التهاب الكبد الوبائي والمرتبط بتليف وسرطان الكبد. النوع الثاني من التطعيمات ضد الأمراض السرطانية - موضوع هذا المقال- هو المعني بعلاج نوع محدد من الأمراض السرطانية، تسببت فيه خلايا معينة، بتحولها من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانية. وعلى حسب الدراسات والأبحاث الطبية، تبذل حالياً جهود حثيثة في هذا المجال، ويؤمل أن تُحقق فيه اختراقات مهمة، تخفف من فداحة الثمن الإنساني الناتج عن الوفيات السنوية بسبب الأمراض السرطانية، حيث تصيب حالياً الأمراض السرطانية -بأنواعها المختلفة- قرابة الـ13 مليون شخص سنوياً، يلقى 8 ملايين منهم حتفهم، وهو ما يجعل هذه الطائفة من الأمراض مسؤولة عن 13 بالمئة من مجمل الوفيات البشرية. وتحتل الأمراض السرطانية رأس قائمة الوفيات بين شعوب دول العالم الصناعية والغنية، والمرتبة الثانية على قائمة الوفيات بين شعوب دول العالم الفقيرة والنامية، والتي تقع بها أساساً أكثر من نصف حالات الإصابة. ومن بين أنواع السرطان المختلفة، يعتبر سرطان الرئة مسؤولاً -دون منازع- عن العدد الأكبر من الوفيات السنوية (1.4 مليون)، يليه سرطان المعدة (740 ألفاً)، ثم سرطان الكبد (700 ألف)، ثم سرطان القولون والمستقيم (610 آلاف)، ثم سرطان الثدي (460 ألفاً). هؤلاء المرضى والمصابون جميعاً بواحد من أكثر أنواع سرطان المخ انتشاراً، وأشدها ضراوة، واستعصائها على العلاج، تم تلقيح 232 منهم بنوع خاص من التطعيمات (DCVax)، بالإضافة إلى تلقيهم للعلاج الروتيني المستخدم في مثل هذه الحالات، والمتضمن إزالة الورم جراحياً، ثم العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي. واعتمد التطعيم على حصد نوع خاص من الخلايا المناعية الموجودة في المخ (Dendritic Cells)، ومزجها في أطباق المعامل مع خلايا المريض السرطانية، حتى تتعرف عليها وتميزها، ثم إعادة هذه الخلايا المناعية بعد أن تم تدريبها وتحفيزها إلى نفس المريض بالحقن في شكل جرعات من التطعيم. وما اكتشفه العلماء، أن أفراد المجموعة التي تلقت التطعيم، ظلوا على قيد الحياة بعد تشخيص مرضهم، لفترة وصلت في أحيان كثيرة لضعف الفترة التي ظل فيها أفراد المجموعة التي لم تتلق التطعيم، واعتمد علاجهم فقط على العلاج التقليدي. ففي المتوسط، يلقى مرضى هذا النوع من سرطان المخ حتفهم بسبب مرضهم في غضون من 15 إلى 17 شهراً بعد الجراحة، إلا أن المرضى المنخرطين في الدراسة توفوا في المتوسط بعد مرور أكثر من 23 شهراً، بل إن 100 منهم ظلوا على قيد الحياة لأكثر من 40 شهراً، وهو ما يشكل أكثر من ضعف فترة الحياة للمصابين بهذا النوع من سرطان المخ. ويندرج هذا الأسلوب تحت ما يعرف بالعلاج المناعي، المعتمد على الأجسام المضادة التي ينتجها جهاز المناعة ضد الخلايا السرطانية، والذي يشهد مؤخراً تطورات وقفزات هائلة، مما حدا بهيئة الأغذية العقاقير الأميركية لمنح بعض أنواعه صفة أو تصنيف (اختراق علاجي)، وهي الصفة أو التصنيف الذي يسهل ويسرع من خطوات وإجراءات حصوله على الموافقة النهائية للاستخدام على البشر.