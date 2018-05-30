«زي تي إي» والأمن القومي الأميركي تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 خلال السنوات القليلة الماضية، دخلت «زي تي إي»، وهي شركة إلكترونيات صينية تصنع هواتف ذكية رخيصة، من بين أشياء أخرى، في نزاعات متكررة مع الحكومة الأميركية، وذلك لأن الكثير من منتجاتها تشتمل على تكنولوجيا أميركية – تكنولوجيا يجب، بحكم القانون، ألا يتم تصديرها إلى دول عليها حظر تجاري مثل كوريا الشمالية وإيران، ولكن «زي تي إي» كانت تلتف على الحظر. في البداية، تلقت الشركة غرامة 1.2 مليار دولار. وبعد ذلك، عندما اتضح أن الشركة كافأت مديرين معنيين، بدلاً من أن تعاقبهم، منعت وزارةُ التجارة شركاتِ التكنولوجيا الأميركية من بيع مكونات لـ«زي تي إي» للسنوات السبع المقبلة. والواقع أنه ربما كان ترامب يحاول تقديم غصن زيتون وسط ما يبدو مثل حرب تجارية ممكنة. ولكن لماذا اختيار مثل هذا المثال لسوء السلوك الصيني؟ لنخطُ خطوة إلى الوراء بعيداً عن التفاصيل ولنتأمل الصورة العامة. المسؤولون الكبار لديهم السلطة لمكافأة كل من الشركات والحكومات الأخرى أو معاقبتها، وبالتالي، فإن ذاك النفوذ يمثل دائماً مشكلة، حتى وإنْ اتخذ شكل مساهمات في حملة انتخابية أو مكافآت مالية غير مباشرة من خلال الباب الدوار. ولكن المشكلة تصبح أسوأ بكثير إنْ كانت الأطراف المعنية تستطيع بكل بساطة تصريف المال لمسؤولين من خلال شركاتهم – وهذا ما يثير انتقادات حول عائلة ترامب، جراء عدم تخلصها من تعاملاتها التجارية الدولية. ثم إن مشكلة التأثير الذي لا مسوغ له حادة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحكومات أجنبية سلطوية، ذلك أن الديمقراطيات لديها قواعد وقوانين أخلاقية خاصة بها: فرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان سيواجه متاعب كبيرة في حال تم ضبط كندا وهي تصرف أموالاً لمنظمة ترامب. الشركات يمكن فضحها أو مقاضاتها، ولكن إذا قام شي جينبينج أو فلاديمير بوتين بتقديم رشى لسياسيين أميركيين، فمن سيمنعهما من ذلك؟ الجواب الرئيس يفترض أن يكون مراقبة وإشراف الكونجرس، الذي كان يعني شيئاً في الماضي. فحينئذ، لو كانت ثمة رائحة رشوة أجنبية لجيرالد فورد، مثلا، أو جيمي كارتر، لكانت ثمة مطالب من الحزبين بإجراء تحقيق، ولكن «جمهوريي» اليوم أكدوا جيداً أنهم لن يحاسبوا ترامب عن أي شيء. كل هذا لنقول إن الحديث عن تجاوزات الإدارة الحالية ليس سوى أحد أعراض مشكلة أكبر: حزب «جمهوري» مستعد للقيام بأي شيء، حتى ولو كان على حساب المصالح الأميركية، في سعيه وراء امتيازات حزبية. بول كروجمان كاتب أميركي حائز جائزة نوبل في الاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»