حربان مزدوجتان

تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018

الانهيار المحتمل للقمة مع كوريا الشمالية والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني دفعا مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب إلى الإشارة بشكل مبطن مرة أخرى إلى عمل عسكري، في وقت أشاد فيه الرئيس دونالد ترامب بالقوة الأميركية في خطاب يوم الجمعة بالأكاديمية البحرية الأميركية. ولكن وراء الترهيب والتلويح بالقوة، هناك واقع يعرفه جيدا الاستراتيجيون والمخططون في البنتاجون: أن السيناريو الأسوأ والمستبعد المتمثل في الانزلاق إلى نزاع مسلح مفتوح مع كل من إيران وكوريا الشمالية بشكل متزامن من شأنه أن يتسبب في إنهاك الجيش الأميركي لدرجة لا يستطيع فهمها إلا قلة من الأميركيين.

وقد حذر وزير الدفاع جيم ماتيس مرارا من أن نزاعا مفتوحا على شبه الجزيرة الكورية فقط سيكون كارثيا وسيؤدي إلى حرب من النوع الذي لم يره الجيش الأميركي منذ أجيال. وبدوره، سيطرح الاحتمال الضئيل لاندلاع نزاع مع إيران في الوقت نفسه على قادة البنتاجون تحديات بخصوص العسكريين وتحديات لوجستية وتكتيكية أخرى لا يحسد عليها أي قائد.

وعلى مدى عقود تعود إلى الحرب الباردة، تعاطى المخططون في البنتاجون مع مسألة كيف ينبغي للجيش الأميركي الاستعداد لإمكانية خوض حربين إقليميتين شاملتين في وقت واحد. غير أن استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة التي أصدرها ماتيس تشدد على الحاجة لبناء قدرات عسكرية من أجل نزاع ممكن مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين، ويقلص التركيز عموماً على خوض حربين إقليميتين في وقت واحد الذي كان يشغل بال البنتاجون. ولكن بينما يحوّل الجيش الأميركي تركيزه على التصدي لروسيا والصين، تستمر التحديات الإقليمية من إيران وكوريا الشمالية في شغل بال الإدارة والجمهور.

بول سون وميسي رايان

صحفيان أميركان

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"