رعاية متواصلة للعلماء والباحثين تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن استراتيجياتها المستقبلية، على هدف أساسي مفاده تحقيق مستقبل مزدهر ومشرق للأجيال، يعمُّه الرخاء وتسوده السعادة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تعزيز الاهتمام بالتطوير والبحوث والدراسات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وذلك ضماناً لديمومة التنمية، ودعماً للإنجازات الوطنية، التي تعزز الاستقرار، وتحقق الأمن، وتنتج السعادة لجميع القاطنين على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين، بما ينسجم مع أهداف وخطط «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071». وسعياً إلى تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز المنجزات العلمية، ودعم النجاحات الفكرية والحضارية، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول أمس، مجلس علماء الإمارات، وأعضاء مجمع محمد بن راشد للعلماء، ونخبة من العلماء والباحثين في مجالات العلوم المتقدمة، تقديراً لدورهم البالغ والمؤثر في تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» في تعزيز مسيرة البناء والتحديث، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. ويؤكد قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي وجَّهه إلى العلماء الشباب: «عليكم بالمثابرة ومواصلة السعي على درب الإبداع الفكري كي تصلوا إلى مبتغاكم، وتحققوا آمال شعبكم، وتعززوا ثقة قيادتكم بكم، وفقكم الله لما فيه الخير ورفعة الوطن وخدمة الإنسانية»، حجم الحرص الذي تبديه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تفعيل دور الشباب وتطوير معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا المشاركين الرئيسيين والفاعلين في تحقيق التكامل بين العلم والنمو والتنمية، كون بناء المستقبل وتطوره سيعتمدان بشكل كبير على أصحاب العلم والمعرفة، وخاصة المبتكرين والمبدعين منهم، دعماً لعملية النمو وتحقيق الرفاه والرخاء للوطن وأبنائه. إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعلم كل العلم أن الوصول إلى رؤى وتطلعات التنمية يعني الحاجة إلى بذل المزيد من البحوث في المجالات والصعد كافة، والتي تستند إلى قيم الذكاء والابتكار، واضعة نُصب عينيها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تحفيز القطاعات الاقتصادية على اختلاف أشكالها، وفق أفضل معايير الابتكار، ومن خلال مجموعة من السياسات والمبادرات المستنيرة، وتقوية معارف الشباب، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في كل ما يلحق ركب التطور والتقدم المستقبلي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً. وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الاستراتيجيات، التي أسهمت في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأوصلتها إلى مراكز متقدمة على سلّم مؤشرات التنافسية الدولية، لاعتمادها على قاعدة تنويع مصادر الدخل، انطلاقاً من المعايير القائمة على تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات، وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والنقل والصناعة والاستثمار، والكثير من القطاعات التي تعمل على تقوية تنافسية الاقتصاد واستدامته، الناتجة عن وضع تشريعات جديدة، وتأسيس مراكز للإبداع والابتكار، والاستثمار في المهارات الخاصة، وعقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية، وإدخال محركات للتحفيز والإبداع في القطاعين العام والخاص. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية