المسجد الأقصى.. الصورة والأصل تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 نشرت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضى صورة للسفير الأميركي في إسرائيل مبتسماً وهو يتسلم صورة مُرَكبة للقدس الشرقية أُزيل منها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وحل مكانهما نموذج للهيكل اليهودي المزعوم، وقد أثارت هذه الصورة موجة عارمة من ردود الأفعال الغاضبة ركزت على الإدانة الشديدة لهذا العمل الذي وصفه قيادي فلسطيني بأنه «منحط وحقير» وقاضي قضاة فلسطين الذي وصفه بأنه «خطوة استفزازية تحمل إشارة عنصرية»، وأدان الأزهر الشريف بشدة الاستفزازات «الصهيوأميركية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم»، واهتمت ردود أفعال أخرى بالتأكيد على عروبة القدس ومكانة المسجد الأقصى لدى المسلمين وأكذوبة وجود الهيكل تحت المسجد الأقصى واليقين بأن هذه التصرفات لن تغير من الحقائق شيئاً، وفي أعقاب هذا أعلنت السفارة الأميركية في بيان أن السفير قد خُدع ولم يكن على علم بما تتضمنه الصورة وأن الصورة قد دُفعت أمامه خلال زيارة قام بها لجمعية خيرية، وأنه يشعر بخيبة أمل عميقة لمحاولة استغلال زيارته «لإثارة الجدل».. وهذا هو وصف بيان السفارة لما حدث، أي مجرد «إثارة للجدل» بمعنى أنه ليس في الأمر جريمة تاريخية أو حتى مغالطة. وقال البيان إن السياسة الأميركية واضحة تماماً: «ندعم الوضع القائم في الحرم القدسي»، ولنلاحظ أيضاً استخدام تعبير «دعم الوضع القائم» وليس الحقوق الإسلامية فيه مثلاً كما أن المأساة أن الوضع القائم يتضمن الاعتداءات الصهيونية الممنهجة على هذا الحرم، واستطرد البيان أن السفارة طالبت الجمعية الخيرية التي قدم مسؤول فيها الصورة إلى السفير باعتذار، وسارعت الجمعية بدورها إلى القول بأن أحد موظفيها قدم الصورة بمبادرة خاصة دون استشارة آخرين، وأنها تأسف لهذه «الإيماءة السياسية الصغيرة»، التي أدت لإفساد الحدث. وما أُريد قوله رداً على هذا الاستخفاف بالعقول هو أن الصورة موضع الجدل تحمل «تصورا» ما، وهذا التصور مبني على العقيدة الصهيونية بأن هيكل سليمان موجود تحت المسجد الأقصى، ومن هنا الحفريات التي تتم أسفل المسجد، ولكي يدرك الجميع مدى خطورة هذا «التصور» الذي تنطوي عليه الصورة أُذَكر بأن المشروع الصهيوني ذاته بدأ بتصور وهو إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وقد أُعلن هذا التصور في مؤتمر بازل بسويسرا عام 1897، وفي حينه سخر الكثيرون من هذا الهدف واستخفوا به أو على أحسن الفروض استبعدوا تحقيقه، لكن الصهاينة راحوا يعملون بأقصى جدية ممكنة حتى حصلوا على وعد بلفور، ثم واصلوا العمل الجاد حتى فتحت لهم سلطات الانتداب البريطاني أبواب الهجرة إلى فلسطين على مصراعيها فهاجروا بمئات الألوف وأقاموا البنية الأساسية لدولتهم، واستمروا في عملهم الشاق حتى حصلوا على قرار التقسيم وأعلنوا دولتهم واستطاعوا الدفاع عنها في حرب 1948، وكان التواطؤ الدولي سنداً لهم في إعلان دولتهم والدفاع عنها معاً، ولم يتوقف عملهم حتى استولوا على كامل أرض فلسطين بل وأراضٍ من دول عربية أخرى في عدوان 1967 ثم أعلنوا القدس الموحدة عاصمة لدولتهم وهاهم يحصلون على اعتراف أقوى دولة في العالم بهذا الوضع رغم أنف القانون الدولي والشرعية الدولية. والرسالة واضحة إذن ومفادها أن ما نراه اليوم مستحيلاً وهو في حالتنا هدم المسجد الأقصى يمكن لا قدر الله أن يكون واقعاً مستقبلاً، وهنا لا ينفع تاريخ ولا قانون ولا شرعية دولية وإنما الكلمة للعمل وحده. وقد يرى البعض في هذا التصور مبالغة، ولا أرى ذلك على الإطلاق. ألا تجرى الحفريات أسفل المسجد الأقصى منذ سنوات على النحو الذي أدى بالفعل إلى انهيار بعض المنازل المجاورة له؟ ألا تتهدد قبة الصخرة بدورها والمباني والمدارس الموجودة بجوارها في مساحة تقارب المائة وخمسين ألف متر مربع من جراء الحفريات؟ لا ينفع بشيء في هذه المواقف التحصن بالتاريخ أو القانون وإنما تشير خبرة الصراع العربي - الإسرائيلي إلى أن «الصور» تتحول إلى «أصول» وليس العكس، وتشير كذلك إلى أن الكلمة العليا، بل والوحيدة تكون للعمل، وأكرر أن الرسالة واضحة لكل من يهمه أمر القدس، فالخطر أكثر من جلل ولا مجال إلا للفعل فماذا نحن فاعلون؟