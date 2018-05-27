الصين ومخاطر دبلوماسية التهديد تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018 يبدو أن طريقة تعامل الرئيس ترامب مع الصين وكوريا الشمالية خلال الآونة الأخيرة، تحولت إلى ما يشبه الكارثة. ويمكن القول إن قطار ترامب الدبلوماسي انحرف عن سكّته. ولقد فضّل الدخول في نزاع مع الصين التي تُعدّ الشريك التجاري الأكبر لأميركا استناداً إلى قناعته التي لا تتزحزح بأن «خوض الحروب التجارية هو إجراء محبّذ، والانتصار فيها سهل المنال». وقال يوم الثلاثاء الماضي: «عندما تجد نفسك وأنت تخسر 500 مليار دولار سنوياً، فلا يمكنك أن تخسر الكثير إذا بادرت إلى فرض شروطك أثناء التفاوض»، ودعنا نصحح هذه الطريقة في تقييم الأمور لنشير أولاً إلى أن حجم العجز التجاري الحقيقي مع الصين يبلغ 375 مليار دولار. وأما المبلغ الذي أشار إليه ترامب والذي يبلغ على وجه الدقة 506 مليارات دولار فهو يمثل إجمالي قيمة البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وهي أموال لا نخسرها في الحقيقة لأننا نحصل في مقابلها على الأحذية وأجهزة التلفزيون وغيرها. ولهذا السبب يمكن القول إن الرئيس يستثمر في المواقف بدلاً من ذكر الحقائق. ويبدو أنه يعتقد أنه قادر على تهديد الصين بفرض التعرفات الجمركية، وأن بكين ستنخدع بسرعة، إلا أن الأمر لم يتم بالسرعة التي أرادها، بل إن الصين سارعت للردّ بتحدّ آخر عندما قررت التوقف عن طلب مشترياتها المعتادة من فول الصويا الأميركي لتصيب الولايات الزراعية الأميركية بضرر كبير، وهي الولايات التي يحتاج ترامب لأصواتها. وقالت الصين أيضاً وبكل وضوح إنها لاتعتزم ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية لتقديم تنازلات ما دام ترامب يعمل على تهديد مصالحها التجارية. ويسعى ترامب لإقناع الصين عبر المفاوضات التجارية لشراء ما قيمته 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأميركية الإضافية سنوياً، وهو رقم لا يمكن لكل الشركات والمزارع الأميركية تلبيته حتى لو أرادت ذلك. ورفضت الصين هذا الشرط، وهو ما دفع إدارة ترامب لإطلاق تعليق غامض يدعو الصين لشراء مقادير غير محددة من السلع الأميركية. ولقد رأى مؤيدو ترامب، مثل السيناتور «ماركو روبيو»، أن هذا التراجع يُعدّ «استسلاماً»، وخاصة لأن الإدارة الأميركية تعمدت عدم التعليق على التهديد الصيني باستباحة حقوق الملكية الفكرية الأميركية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. وقال ترامب في تغريدة غامضة أخرى:«إن اتفاقياتنا التجارية مع الصين تحقق تقدماً. وربما نحتاج في النهاية إلى فرض إجراءات أكثر صرامة من النوع الذي يصعب تحقيقه أو التحقق منه بعد تطبيقها». وليس هناك ثمة من أحد يمكنه أن يفهم القصد مما قاله. ولهذا السبب، فهو ليس في وارد الفوز ب«صفقة دسمة»مع الصين أو مع أي دولة أخرى. ويمكن لتجربته في معالجة ملف كوريا الشمالية أن تثبت هذه الفرضية. وبالعودة إلى شهر مارس، يمكن أن نتلمّس مدى حماسته واندفاعه لعقد لقاء مع «كيم أون» من دون التفريق بين النهج الذي يمكن أن يحقق له أفضل ما يمكن تحقيقه وبين الفوز بأصغر جزء من الكعكة. ومن المعروف أن اجتماعات القمة بين رؤساء الدول لا تتم من دون عملية تحضير متقنة على شاكلة تلك التي اتبعها الرئيس ريتشارد نيكسون مع الصين عام 1972. وفضّل ترامب الاستغناء تماماً عن دروس التاريخ وعدم الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وقرر الاجتماع بالرئيس «كيم» من دون تحضير مسبق ومتقن لمجريات الحوار. ماكس بوت ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس» زميل بقسم دراسات الأمن الوطني التابع لـ«مجلس العلاقات الخارجية» الأميركي