رمضان في «عام زايد» عطاء لا محدود تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018 تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة فعل الخير والوقوف إلى جانب المحتاجين والمتضررين من الكوارث أو المجاعات أو الأزمات مهما تعددت أشكالها وأسبابها، انطلاقاً من قيم الخير والعطاء التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الجميع، وسيراً على توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعلاء روح التضامن والإخاء والتكافل، وترجمة تلك القيم إلى مساعدات إنسانية وخيرية تعمّ أرجاء العالم. وجاءت توجيهات رئيس الدولة حفظه الله، في تعزيز هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لبرامجها الرمضانية؛ بحيث يستفيد منها 11 مليون شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي 79 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين وأستراليا، بقيمة بلغت 155 مليوناً و448 ألف درهم، مؤكدة الحرص على تعزيز مسار الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي بلغ مبلغاً حسناً وكبيراً في «عام زايد»، عام العطاء، وفي شهر الخير شهر رمضان المبارك، لتكون توجيهات سموه منارة استدلت بها الهيئة لرفع سقف مشاريعها الرمضانية؛ المتمثلة في: إفطار صائم، والمير الرمضاني، وكسوة العيد، وزكاة الفطر. إن تكثيف المشاريع والبرامج الرمضانية، إنما يأتي انسجاماً مع «عام زايد»، العام الذي أُطلق على سيد العطاء والتكافل، وحامل راية التضامن والإنسانية، الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبحت مساعدات الدولة الإنسانية مثالاً للتفرد والتميز كمّاً ونوعاً، وهو ما يثبته استعداد هيئة الهلال الأحمر الإماراتية المبكر في استقبال الشهر الفضيل بتعزيز روح التضامن، عبر إتاحة الفرصة لإسهامات المحسنين وأياديهم البيضاء، في برامج الدعم والمساندة والمشاركة في الأعمال الخيرية. إن زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تقوم عليها هيئة الهلال الأحمر في شهر رمضان الفضيل، تعبّر عن الجهود المبذولة والهادفة إلى تحقيق أثر إيجابي ومباشر لكل المتضررين من الأزمات والكوارث، ليؤكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن الهيئة تواكب «التحديات الإنسانية الماثلة حولنا في العديد من الدول والساحات وتظهر التضامن الكبير الذي يبديه المحسنون والمتبرعون من أبناء الدولة مع المتأثرين من الأزمات الإنسانية»، قائلاً سموه: «إن الإمارات ستكون أكثر استجابة للاحتياجات الإنسانية وأشمل عطاء وسخاء في جانب المساعدات والبرامج الرمضانية خلال عام زايد»، وهو ما ينسجم مع تطلعات القيادة الحكيمة ورؤيتها في مدّ يد الخير بقوة إلى كل محتاجي الإغاثة في الشهر الكريم، امتداداً للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الأشقاء في كل مكان. إن توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز المساعدات ومواكبة التحديات الإنسانية، إنما يتجلى بمضاعفة دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادراتها الإغاثية، ماضية في تأكيد مسيرتها ومكانتها في مجالات البذل والعطاء لأجل الضعفاء، بمبادرات إنسانية تحمي مسيرة التنمية البشرية الشاملة وتحققها في المجتمعات والمناطق المهمشة، من خلال تقديم الدعم، والوقوف إلى جانب الضحايا في الساحات التي تواجه الأزمات الإنسانية الحادة، وخاصة في المنطقة العربية؛ وهو ما يؤكده حصول الدولة على المركز الأول وللعام الخامس على التوالي، كأكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً كل ذلك إلى مبادئ الخير والبر والإحسان التي ترسخت لدى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الوفي على مرّ السنين، ويجعل الدولة تضع بصماتها المميزة على خريطة العمل الإنساني، إقليمياً ودولياً. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية