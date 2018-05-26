تميّز في مؤشرات الأمن الإلكتروني تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السبّاقة والريادية في وضع بصمة متميزة في مجال الأمن الإلكتروني، مقدّمة نموذجاً فريداً في استخدام مجموعة من التقنيات والأدوات التي تقدّم الحماية للمستخدمين كافة، مواكِبةً في الوقت نفسه التوافق بين الثورة التقنية وتحقيق الأمان في أنشطة التداول والتعاملات، وحماية رأس المال الطامح للاستثمار، عبر امتلاك أدوات تقنية، يتم من خلالها التحقق من هوية الأشخاص، بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة الأمنية التي تمنح الثقة والطمأنينة للمتعاملين والمستخدمين للبيانات الإلكترونية كافة، بأن بياناتهم الشخصية والمالية محمية ولا يتم المساس بها. ويُقدّم التحليل الخاص بالأرقام التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات، بأن انخفاض نسبة الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 48%، والتي بلغ عددها 155 هجمة، مقارنة بـ297 هجمة في الفترة نفسها من العام الماضي، خير دليل على نجاعة الأدوات والأساليب التي تتم من خلالها حماية بيانات المستخدمين، عاكسة الدور المتميز للفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة، في التصدي لمحاولات القرصنة التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية، الحكومية وشبه الحكومية، وأخرى تابعة للقطاع الخاص للاحتيال أو تسريب المعلومات أو تشويه المواقع، وغيرها. ولأن هيئة تنظيم الاتصالات تعدّ الجهة المسؤولة عن إدارة نواحي صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد جاء إنشاء مركز «الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي» في عام 2008، ليكون بمنزلة مركز تنسيق لأمن المعلومات في الدولة، يعمل على تحسين معايير وممارسات الأمن المعلوماتي، وحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والكشف عن مخاطر واختراقات الإنترنت، ومنع حدوثها، وتوفير الاستجابة الملائمة والسريعة لها، في ظل الانتقال من إنترنت البشر إلى إنترنت الأشياء، الذي زاد من تدفق البيانات بسرعة بالغة، مسببة إشكالات جديدة من المخاطر الأمنية. إن سياسات الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة تراعي التغيرات الجارية في العالم الرقمي، من خلال انتقال التركيز من الحماية إلى الوقاية، وإيقاف الهجمات قبل حدوثها، خاصة في ظل تزايد هجمات الفدية في الأعوام الأخيرة، والتي عرّضت ضحاياها، من أفراد ومؤسسات إلى حظر بياناتهم وابتزازهم، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن قيمة المخاطر الناجمة عن الجرائم السيبرانية في العالم قد تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2021، وأن عدد الأشخاص الذين سيتعرضون لخطر الجريمة السيبرانية يقدّر بنحو 4 مليارات شخص بحلول 2020، ما يستدعي ضرورة تطوير المهارات والمعارف الخاصة بقضايا الأتمتة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، كمتطلبات لضمان الحماية، والاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني. لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في مجالات الأمن الإلكتروني، متصدرة دول منطقة الشرق الأوسط في إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لضمان الأمن السيبراني، خاصة «قانون مكافحة الجرائم السيبرانية» الذي دعم بمجموعة من السياسات التنظيمية والمعايير التقنية التي تمكّن مستخدمي الإنترنت ومقدمي الخدمات من تأمين الحماية للنظم الحساسة والبنية التحتية والبيانات، انطلاقاً من القناعة بأن الأمن الرقمي والمعلوماتي، هو أمر مهم جداً لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية