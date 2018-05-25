تنوع «الديمقراطيين»

تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018

في يوم الانتخابات التمهيدية التي ارتفعت خلالها معدلات مشاركة الناخبين «الديمقراطيين» في الولايات ذات الأغلبية المؤيدة لـ«الجمهوريين» مثل جورجيا وكنتاكي، حظي «الديمقراطيون» بجرعة كبيرة من الأنباء السارة.

لكن أهم الأنباء جاءت يوم الثلاثاء الماضي مع تحقيق «ستاسي أبرامز» فوزا كبيرا على «ستاسي إيفانز» في المنافسات التمهيدية على نيل الترشيح لمنصب الحاكم في ولاية جورجيا. وقد كان من المتوقع أن تكون المنافسة شديدة في التصويت، لكن «أبرامز» أفحمت خصمتها، إذ حصلت على أكثر من 75 في المئة من الأصوات. وإذا فازت في نوفمبر، فإنها ستكون أول امرأة سوداء تتولى منصب الحاكم في الولايات المتحدة.

وفي هذه الأثناء، سيحتاج «الجمهوريون» إلى إجراء جولة إعادة بين «بريان كيمب» (المرشح سيئ السمعة بسبب توجيهه بندقية ضد مراهق أثناء مشادة بينهما) و«كاسي كاجل» لتحديد مرشحهما، في وقت ارتفعت فيه نسبة مشاركة الناخبين «الديمقراطيين» بنحو 50٪ مقارنة بعام 2014. وإذا نجحت «أبرامز» في تشجيع الناخبين من النساء والسود على التصويت بأعداد كبيرة في نوفمبر المقبل، مثلما فعلت في المنافسات التمهيدية، فإنها ستقدم دفعة قوية للمرشحين «الديمقراطيين» المغمورين. وباختصار، كان التنوع هو الورقة الرابحة لـ«الديمقراطيين»، ومثلما أشار تقرير لـ«واشنطن بوست»، في تكساس دفع «الديمقراطيون» بمرشحتين، إحداهما من أصول لاتينية وذات خلفية عسكرية، والأخرى من أصول فلبينية عملت في مؤسسات إنفاذ القانون، وهو ما يؤكد ولاء الحزب للناخبين الأميركيين الصاعدين من ذوي التنوع العرقي والشباب. والأكثر أهمية، أن المرشحين «الديمقراطيين» بينهم بعض أفضل من خاض السباق منذ سنوات في الولايات ذات الميل «الجمهوري».

جينفر روبن*

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كاتبة أميركية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»