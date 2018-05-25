إيجابية إلغاء الاتفاق النووي الإيراني تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018 منذ أول لحظة عقد فيها الاتفاق النووي بين الدول الخمس الكبرى، بالإضافة إلى ألمانيا وإيران، كان موقف دول الخليج العربي المعنية، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية رافضاً للاتفاق ومشككاً في مصداقية إيران ونواياها الالتزام به وبعدم إنتاج الأسلحة النووية. كانت مواقف دولنا صادقة وعقلانية ومدركة لطبيعة العقلية التي تعشعش في عقول أصحاب العمائم الذين يحكمون إيران منذ عام 1979، وهي عقلية مخادعة ولولبية أساسها التقية القائمة على عدم إظهار الحقيقة والعمل. سياسة التخفيف من حدة الموقف، وبالتالي التخفيض من كلفة معالجته مادياً وبشرياً، والضلوع الانتقائي في وسائل حله، هي التي قادت مجموعة 5 + 1 في اتجاه توقيع الاتفاق بالطريقة التي حدثت، لكن الإمارات والسعودية ظلت تشعر باستمرار بالقلق لأنه لم يتم إخطارها مسبقاً وبالشكل الصحيح، ولم يتم إشراكها فيه منذ البداية، وهي أطراف أصيلة وفاعلة في حفظ أمن المنطقة وهي شريك للولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى في ذلك، وهي كانت ملمة بوجود النواقص الجوهرية التي تشوب الاتفاق وهي بادية على السطح ويفهمها السياسيون سريعاً مفادها عدم التعرض في الاتفاق لموضوع تصنيع إيران وامتلاكها للصواريخ الباليستية التي يمكن لها حمل رؤوس نووية إلى أهدافها النهائية، في حين أنه معلوم لدى الجميع أن إيران تقوم بتصنيع هذا النوع من الصواريخ والتي يصل مداها آلاف الأميال. وثانياً، عدم التعرض في الاتفاق لنوايا إيران العدائية تجاه دول المنطقة الأخرى وتطلعاتها التوسعية في أراضيها وخيراتها، وخير مثال صارخ على ذلك هو احتلالها لجزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأخيراً وليس آخراً عدم النص على إنهاء إيران لتجاربها ونواياها بتصنيع السلاح النووي وتخصيبها لليورانيوم داخل أراضيها، وتفكيك منشآتها النووية العسكرية مرة واحدة وإلى الأبد، بل تأجيل إنتاج القنبلة النووية لمدة خمسة عشر عاماً فقط. والغريب في الأمر هو أن دول أوروبا ليست متحمسة لخروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق المليء بالعيوب بسبب رغبتها في الحفاظ على مصالح سطحية وآنية وفي مقابل ثمن بخس تريد الحصول عليه من إيران من خلال صفقات تجارية وتبادلات أعمال محدودة النطاق والقيمة. إن الغرابة في ذلك هي أنه منذ قيام الثورة في إيران ومواقفها العدائية تجاه كافة دول العالم، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، تقوم هذه الدول ببناء صداقات وتأسيس مصالح استراتيجية وتحالفات وصلت إلى مستوى الشراكات في بعض جوانبها، نتج عنها تدفقات سلسة للمصالح المشتركة باتجاه الجانبين أهمها النفط بكميات وأسعار معقولة، وبيع كميات ضخمة من الأسلحة، وترتيبات خاصة للمسائل الفنية والتقنية والتدريب والمناورات والتمارين العسكرية المشتركة، دع عنك جانبا الأسواق العادية المفتوحة على مصراعيها. إن دولنا تعلم بعدم وجود صيغ بسيطة لحل معضلة التسلح النووي الإيراني وصواريخها الباليستية وتطلعاتها التوسعية ورغباتها المؤكدة في إثارة النعرات الطائفية والقلاقل في أوساطنا وتصدير أنموذجها الفاشل إلينا ورعايتها للإرهاب، وما إلى ذلك من جوانب سلبية لا تعد ولا تحصى تجاهنا، وهي أمور كان بإمكان الولايات المتحدة بالتحديد التركيز عليها عندما أقدمت على الولوج في الاتفاق مع إيران ورفع العقوبات عنها وإعادتها إلى المنظومة الدولية من عزلتها. ومن الواضح أن الإدارة الأميركية الحالية منذ وصولها إلى البيت الأبيض قد أدركت كل ذلك وسعت إلى تصحيح الاتفاق، لكن العنجهية الإيرانية المعهودة والمكابرة والتعنت المبالغ فيه جعلها تكابر وتناور، بل وتطلق التهديدات تجاه الولايات المتحدة. لذلك فقد أبدت دولنا مواقفها للرئيس دونالد ترامب، وأخطرته تحديداً بأن عدم القدرة على تنظيم الأحداث وحل القضايا وتحقيق المصالح لا يجب أن يكون عذراً للتخلص من المسؤولية تجاهنا والالتزام بالاتفاقيات المعقودة بيننا، وبأن الاتفاق النووي مع إيران مجحف بحقوقنا ويجب تغييره، بل وإلغائه جملة وتفصيلاً، إلى أن تخضع إيران للمطالب والشروط المطلوبة منها، فكان ما كان من خروج سليم وصحيح للولايات المتحدة من ذلك الاتفاق المضلل الذي لم يكن ليخدم سوى مصالح إيران وطموحاتها وحدها. *كاتب إماراتي