الإعلام ودوره في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018 للإعلام دور رئيس في حياة أي مجتمع أو دولة، وهو يؤدي وظائف على قدر كبير من الأهمية، فهو أولا وسيلة لنقل المعلومات، سواء كانت أخباراً أو أدباً أو علوماً. وثانياً وسيلة للتوعية والتثقيف وتنوير المجتمع بالقضايا التي تهمه والتحديات التي تواجهه. وثالثاً يقوم بمهمة المراقبة لأعمال المؤسسات والحكومة وأنشطتها، ومن هنا فإن الإعلام يلعب دوراً حاسماً في تكوين الرأي العام المحلي أو العالمي وتوجيهه، ولذلك يسمى «السلطة الرابعة» في الدولة إلى جانب السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وربما يكون في بعض الأحيان أكثر تأثيراً من هذه السلطات، خاصة عندما تخفق في القيام بمهامها. ومن هنا فإن الإعلام الحقيقي هو الذي يتصف بالمصداقية والشفافية، ويحرص على قيم المجتمع وثوابته الدينية والإنسانية ويحميها، كما يراعي مصالح الفرد والمجتمع والدولة ويخدمها، فيصبح بذلك أداة بناء مهمة ومحورية، ولكن إذا ما فشل في القيام بهذه المهام التي وُجِد أصلاً من أجلها، فيكون دوره سلبياً، وربما في بعض الأحيان تخريبياً، أو حتى هداماً، سواء بقصد أو بغير قصد. ويحظى الإعلام باهتمام كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يقرب إليه الإعلاميين من الداخل والخارج، وكان يطالبهم بأن ينقلوا الحقيقة كما هي للناس، فكان، رحمه الله، بالفعل صديقاً للإعلام، في وقت كان يخشى فيه الآخرون الإعلام ويستبعدونه. وقد سارت من بعده القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج نفسه، وذلك إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في خدمة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وتعزيز صورة دولة الإمارات المشرقة في المنطقة والعالم، بل إن الإعلام في دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص من قبل هذه القيادة، التي تعي كل الوعي أهمية هذا القطاع الحسَّاس، الذي يمثل سلاحاً ذا حدين، لاسيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتزايدة التي تمر بها المنطقة والعالم، وتدرك قدرته على المساهمة في التعامل مع هذه التحديات ومواجهتها. وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقباله لفيفاً من القيادات الإعلامية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في الدولة، أول أمس، أهمية دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة المهمة التي تخوض فيها دولة الإمارات حرب الشرف والكرامة ضد الإرهاب ومغتصبي الحقوق، التزاماً بموقفها الثابت تجاه إعلاء كلمة الحق والوقوف إلى جانب أصحابه. إن هذا الاهتمام الاستثنائي، الذي توليه القيادة الرشيدة للإعلام الوطني، وعدَّه شريكاً لها في «اختصار الزمن نحو المستقبل»، وتوعية الناس، وتعريفهم بالفرص الموجودة، ومساعدتهم على الوصول إليها، والتعريف بالتحديات «والبحث في طرق الاستعداد لمواجهتها، والتصدي لها بحلول مبتكرة»، يضعان القائمين على المؤسسات الإعلامية في الدولة أمام مسؤوليات كبيرة لمواكبة رؤية القيادة في إيجاد الأجيال الإماراتية المبدعة والمبتكِرة القادرة على بناء المستقبل الأفضل للوطن والمواطن، وترسيخ المكانة العالمية المميزة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في التنمية والتطور الحضاري. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية