عالم جديد

تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018

لم تعد السياسة تحمل «ستيف بانون» على السفر مؤخراً إلى ألباما أو الميسيسبي أو نيفادا، لكن عزاء «بانون»، المحرّض ضد النخب والمصرفي السابق لدى «جولدمان ساكس»، أن لديه جمهورية التشيك والمجر وإيطاليا. فالرجل الذي ساعد في إدارة انتخاب دونالد ترامب، نشر بشارة ثورة الطبقة العاملة في إحدى قاعات القصر الملكي، الذي يرجع إلى عصر النهضة الجديدة في القرن التاسع عشر، بإحدى الجزر في العاصمة التيشيكية براغ، الثلاثاء الماضي. وكما كانت جولته الأخيرة بأوروبا في مارس الماضي، كانت لديه انتصارات جديدة ليحتفي بها. ففي الشهر الماضي، حقق رئيس الوزراء المجري «فيكتور أوربان»، الرجل الذي وصفه «بانون» بـ«البطل»، فوزاً ساحقاً عندما أعيد انتخابه، وسط خشية معارضيه من التضييق في دولة تتجه نحو الاستبداد.

وخلال الأسبوع الجاري، تنهي الأحزاب المناهضة للنخبة الإيطالية خططها لما يُرجح أن تكون أول حكومة شعبوية حقيقية في غرب أوروبا. وجعل ذلك الاحتمال المدافعين عن الاتحاد الأوروبي قلقين بشأن صدام سياسي واقتصادي مرتقب، لكن «بانون» بدا مسروراً، وقال في حوار صحافي قبل صعوده إلى المنصة لمناظرة «لاني دافيز»، المدافع عن «هيلاري كلينتون»: «إن ذلك حدث مهم»، معرباً عن اعتقاده «بأنه سيكون عالماً جديداً شجاعاً».

وخلال الأشهر الأخيرة، قوبلت طموحاته الرامية إلى إعادة هيكلة الحزب الجمهوري بكثير من التحديات في مجلس الشيوخ، أفضت إلى فشلها.

غير أن أوروبا تبدو قصة مختلفة، فسفريات «بانون» عبر القارة العجوز تشي بأنه لا تزال لديه خطط كبرى لثورة الشعبويين التي لطالما اعتبرها «عابرة للأطلسي»، ونجاح القوميين في المجر وإيطاليا، وانتصار رئيس يشير إلى نفسه بأنه «ترامب التشيك» يشيان بأن حمى الشعبوية لا تزال بعيدة عن نهايتها في أوروبا.

جريف ويتي

مدير مكتب «واشنطن بوست» في برلين

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»