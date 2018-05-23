جراح غزة.. إلى متى؟ تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 في مخيم جباليا، بقطاع غزة، وعلى مدار الأسابيع السبعة الماضية، كانت جماعة صغيرة من الشباب يجتمعون كل صباح يوم جمعة عند ناصية الشارع الذي أقيم فيه، يتبادلون تحية الصباح، ثم يتوجهون شرقاً للمشاركة في الاحتجاجات عند الحدود مع إسرائيل. ويوم الاثنين، 14 مايو الجاري تجمعوا مرة أخرى، لكن هذه المرة ليحتجوا على فتح السفارة الأميركية في القدس قبل يوم من حلول ذكرى النكبة في 15 مايو. أما في يوم 14 مايو، توجهت أنا أيضا إلى الحدود، شرقي مخيم جباليا، مع أربعة من أصدقائي. كنا جميعاً في الأربعينيات من عمرنا ،ونمثل جيل الانتفاضة الأولى عام 1987. وحين وصلنا، كان النهار قد انتصف والحرارة شديدة. وكان الحشد خليطاً من الكبار والشباب ومن الرجال والنساء. وحلقت طائرة من دون طيار في السماء، وتجاوزت المحتجين الذين احتشدوا عند الحدود، وتوغلت في عمق غزة واسقطت مجموعة من القنابل المسيلة للدموع. فقد كان من يتحكم فيها يدرك اللعبة. فأثناء الأسابيع القليلة الأولى من الاحتجاجات، كان الجنود الإسرائيليون يطلقون القنابل المسيلة للدموع صوب الحشد، لكن الرياح الغربية كانت تعود بالغاز إلى الجنود ثانيةً. ولذا تعلموا إطلاق القنابل غرباً لتحمل الرياح الغاز صوب حشد المحتجين. ومساء يوم 14 مايو، التأم جمع الشبان الصغار ثانية عند ناصية الشارع الذي أقيم فيه. وبعد يوم طويل من استنشاق الغاز والهرولة المرواغة في منحنيات لتفادي الرصاص لم يبد عليهم الاكتراث كثيراً بذواتهم وببقائهم على وجه الأرض. كان كل ما يعرفونه أنه كي لا تصبح ذكرى النكبة نكبة أخرى، عليهم العودة إلى الحدود ثانية. فلا بديل عن الاحتجاج في سبيل حياة أفضل. وفي اليوم التالي، 15 مايو، ذكرى النكبة، شيعنا الجثامين. كانت الشوارع هادئة، والناس يسيرون منكسي الرؤس وأعيونهم إلى الأرض. كان المراد من الاحتجاجات عند الحدود أن تكون سلمية، وليست مذبحة أخرى. عاطف أبويوسف: سياسي وروائي فلسطيني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»