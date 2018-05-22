زايد.. ذكرى متجددة دوماً تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 إمعان النّظر في حقيقة ما أنجزهُ قادة العالم ومقارنته بما تحقّق في عهد زايد، يكشف للمتأمل أنّ هنالك مسافة فاصلة بينهم وبينه، فرغم أنّ بعضهم حققوا استقلالاً ناجزاً لشعوبهم، فإنهم في الأصل كانوا قادةً (وارثين)، فهم لم يُنشئوا دولاً من العدَم، بل حققوا استقلالاً لأقاليم كانت تتمتع في الأساس بوظائف الدّولة كافّة، إدارياً وقضائياً وتشريعياً وسياسياً، بينما كان زايد قائداً خلاقاً ومؤسساً، صنع دولة وأنشأها من العَدَم، إذ لم يكن للإمارات المتفرقة قبل اتحادها، وظائف دولةٍ مِن أيِّ نوعٍ يُذكر، كما هو شأن الدول التي تتمتع بمؤسسات كتلك التي ورثها أغلب قادة العالم المجايلين لزايد -طيب الله ثراه- فقد كانت المنطقة عبارة عن قبائل ومجموعات منتشرة على طول سواحل الخليج، من رؤوس جبال إمارة رأس الخيمة إلى منطقة خور العديد بإمارة أبوظبي، وكانت أشبه ما تكون بقبائل الصحاري، تُحكم بطريقة تغيب عنها مقومات إدارة الدولة ومهامها. يُضاف إلى ذلك، أنّ قادة العالم الوارثين لدول المؤسسات والبُنى التّحتيّة والحدود الواضحة، فشل بعضهم في الحفاظ على ما ورثه على مستوى كثير من الشؤون كالحدود والاستقلال التام، خلافاً لزايد الذي خلّف دولةً حضاريةً تتجذّر وحدتها الجغرافية والسياسية يوماً بعد آخر، ويتماهى مواطنوها مع قيمها الاتحادية. إنه المنهاج الوحدوي القائم على الحب والتراحم والعدل والمساواة. فدولة الإمارات التي تمتد من رأس الخيمة شمالاً إلى رأس غميص غرباً إلى أم الزمول جنوباً، ما كانت لتكون وتأخذ مكانتها المرموقة بين دول العالم، لولا ما صنعه زايد من مجد. ومقارنة كهذه بعيدة عن العاطفة في الحديث عن خصال زايد وشمائله التي لا يمل المرء تكرارها وتذكرها في كل وقت، إنما المراد منها التأسيس للعمل الجاد والمخلص لقيّمه وصفاته ومناقبه ورؤاه، في أي مجال كنّا وبأية مهمة قمنا. أما ذكراه الملهمة فهي لا تُنسى، تُجدد نفسها كلما طالعتك التفاصيل في دولة ترقى في كل يوم قمة جديدة. وكم راعني في هذا السياق ما كتبه الأميركي «إدمند موريس» عام 1907، وكان يوم رأس السنة، كتب: «إن الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت سجل رقماً قياسياً في عدد الأيدي التي صافحها من مواطنيه، فقد بلغت ثمانية آلاف ومئة وخمسين يداً»، معتبراً أن الرئيس بذلك وضع مثالاً يتوقع من القادة الذين يخلفونه أن يتبعوه، فرد عليه كاتب آخر في أسبوعية «التايم» الأميركية اسمه «لانس مورو» بأن القادة الذين خلفوا روزفلت تفوقوا عليه، وكتب: «فلننظر إلى بيل كلينتون يمر أمام حشد من مؤيديه، وبما يشبه الجوع أو قل الجشع، يرسل يديه في عمق الحائط البشري، سعياً لملامسة أيدي مريديه». وكلام كهذا يجعلني أقف لأتذكر زايد حينما يمر بحشد من الناس، كيف يقف لساعات وهو يصافحهم، ولو جمعنا تلك الحشود لحصلنا على رقم مليوني لم يخطر على بال كتاب رصدوا لحظات التحام القادة بجماهيرهم. وإذا كان هؤلاء الرؤساء يصافحون مواطنيهم من باب «العلاقات العامة» بغية تأييد أو مناصرة، فإن دوافع الالتحام بالجماهير لدى زايد تختلف كثيراً، فهي تقوم على المحبة المتبادلة. وقد كتب أحد مستشاريه السابقين: «كم كان الشيخ زايد يحب هذه الناحية الشعبية الحُرة من عمله -الانخراط في صفوف الناس- فقد كان يخرج على البرنامج المعدّ سلفاً وتوقيته الضيق، ليقف فرحاً مع الناس ويتحدث إليهم».. رحم الله زايد في الخالدين.