التصدِّي لدعاة الفتن تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 في ظل المرحلة الدقيقة والحسَّاسة التي تمر بها منطقتنا والعالم، مع تصاعد وتيرة النزاعات والصراعات، وتزايد خطر الإرهاب والفكر المتطرف، ومحاولات الجماعات المتطرفة المستميتة لاختطاف الدين الإسلامي الحنيف وتشويهه والإساءة إليه، فإن التصدي لهذه الجماعات، وما تنشره من أيديولوجيات هدامة، وما تحرِّض عليه من فتن داخل المجتمعات العربية والإسلامية، بات يمثل ضرورة وأولوية ضمن جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وهذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لدى استقباله أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ووفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخراً في قصر البطين، حيث أكد سموه المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء، ودورهم في تعزيز القيم الإسلامية السمحة في المجتمعات، وبيان المقاصد العظيمة التي يدعو إليها ديننا الحنيف، ودعوته إلى التسامح والعدل والسلام. وأشار سموه إلى "دور أصحاب الفضيلة العلماء في التصدي لدعاة الفتن والتطرف والإرهاب، الذين يلبسون عباءة الدين، ويدعون إلى عقائد مضلِّلة ومنحرفة للوصول إلى أهدافهم المشبوهة، ويسعون إلى التغرير بالشباب وإثارة الفوضى وتهديد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم"، وهذا إنما يعكس الرؤية العميقة التي تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة لمواجهة التطرف والإرهاب، وفي القلب منها التصدي لدعاة الفتن والمحرضين على العنف، كما يجسد في الوقت نفسه الإيمان بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به العلماء والوعاظ في هذا السياق من خلال العمل على تفنيد دعاوى هذه الجماعات، وإثبات تهافت أطروحاتها، والكشف عن متاجرتها بالدين، وفي الوقت نفسه العمل على إبراز الصورة الصحيحة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه التي تحث على التسامح والتعايش والوسطية. ولا شكَّ في أن إشاعة مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام هي الرد الأمثل على دعاة الفتن، ومحاولاتهم التضليلية المتعمَّدة لتشويه الدين الإسلامي، واستغلال ذلك لأغراضهم التخريبية الإرهابية، ولأجل ذلك فإن استراتيجية دولة الإمارات الشاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تركز في أحد أبعادها على نشر ثقافة الوسطية والتعايش كأسلوب حياة يومي في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وفي الوقت نفسه العمل على تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الحضارية لديننا الإسلامي الحنيف، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في أي جهود إقليمية ودولية لمواجهة قوى التطرف والإرهاب، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الحديث مع وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حينما أشار إلى أن "مجتمع الإمارات محافظ على قيمه الأصيلة وهويته المتوارثة المستندة إلى قيم الإسلام السمحة والتقاليد العربية الراسخة"، لافتاً سموه إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة بانفتاحها على العالم تحرص على التمسك بهويتها الوطنية، وتعمل على بناء الإنسان المتعايش مع مختلف الأديان والثقافات، والمتواصل مع باقي الحضارات، والمتمكن من معطيات العصر، والمتفاعل مع متطلباته". عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية