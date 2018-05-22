ترامب.. وأخطاء السابقين!

تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018

لقد كان للحسابات الاستراتيجية الخاطئة من قبل الرؤساء الأميركيين في السنوات الدامية التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن، تأثير كارثي على الشرق الأوسط. فرداً على تلك الهجمات التي نفذها تنظيم «القاعدة»، قضى الرئيسان بوش الابن وباراك أوباما الأعوام الـ15 اللاحقة يقترفان أخطاء سياسة خارجية بين التفريط والإفراط، أفضت إلى إطلاق العنان للفوضى في منطقة مضطربة أصلاً. ومكنت تداعيات تلك الأخطاء الفادحة أعداءنا وقوّضت القضايا النبيلة التي حارب وقُتل من أجلها كثير من الجنود الأميركيين.

ولو أن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات، فإن الشرق الأوسط حالياً هو المكان الذي تموت فيه الأيديولوجيات الصماء. فإدمان بوش الابن على خطط «المحافظين الجدد» أدى إلى تفكك العراق، مثلما ترك هوس أوباما بالانسحاب السريع من المنطقة سوريا تواجه الدمار، وأفضى إلى صعود تنظيم «داعش» وتوسع إيران غرباً ودعمها للميلشيات الإرهابية في أنحاء المنطقة.

والآن جاء دور الرئيس دونالد ترامب الذي شجعته غرائزه السياسية على نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس. ولا شك في أن مثل هذا القرار الجيوسياسي يروق لكثير من «المحافظين» مثلي، كما راق لنا تحرير العراق من قمع صدام حسين، لكنه يظل قراراً خاطئاً!

والآن، يتذكر قليلون منا أن 76% من الأميركيين أيّدوا الحرب على العراق، وأن 77% من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين، وغالبية «الديمقراطيين» صوتوا لصالح قرار يدعم الغزو. وهو ما يوضح مرة أخرى أن «الإخفاق يبقى لقيطاً»، فأكثر الدروس المأساوية المستفادة من حرب العراق يُضيعها السياسيون والصحافة والجمهور، خصوصاً أولئك الذين أيدوا الحرب التي قدّر قليلون جداً نتائجها المأساوية. ولا أستثني نفسي من القائمة!

وعلى النقيض من الخطوات الخاطئة الفادحة لبوش في عام 2003، فإن التحولات السياسية لترامب بشأن إسرائيل يعارضها أغلبية الأميركيين والحلفاء وينظرون لها بتشكك. ويقتصر تأييدها على المحافظين الداعمين لإسرائيل.

ولو أن الأميركيين تعلموا من القرن الـ21 أي شيء، فهو أن القرارات السياسية بشأن الشرق الأوسط تتطلب أن يعيد رؤساء الولايات المتحدة النظر في افتراضاتهم، وأن يتحدوا ميولهم الأيديولوجية. فاتباع «الحدس» ينتهي دائماً بكارثة!

ولا شك في أن مطلب كهذا صعب على سياسيين مثل ترامب، الذي يعيش «اللحظة الأبدية»، واضعاً تعقيدات التاريخ ونتائج أفعاله المستقبلية جانباً. ولو أنه كان أكثر تعمقاً في إدراك مآلات الأمور، لاستنتج أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس في هذه المرحلة من التاريخ لن يصب في مصلحة إسرائيل، بل سيساعد حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

ومثلما تعلمنا من الغزو الذي قاده بوش الابن في العراق والانسحاب السريع الذي قام به باراك أوباما، فإن اتباع الميول الأيديولوجية في أماكن مثل إسرائيل عادة ما ينتهي بكارثة. ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن أولئك الذين يسدون النصح للرئيس سيهتمون بتوجيه مسار أميركا في الشرق الأوسط إلى الوجهة الصحيحة خلال السنوات المقبلة، اهتماماً أكبر مما حدث خلال العقدين الماضيين. غير أن مؤشرات الأحداث الأخيرة تؤكد أن الولايات المتحدة تتجه في مسار خاطئ مرة أخرى في الشرق الأوسط.

جو سكاربورو

عضو «جمهوري» سابق في الكونجرس ومقدم برنامج «مورنينج جو» على قناة «إم إس إن بي سي»

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»