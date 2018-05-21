ريادة إماراتية في التنوع الثقافي تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مجموعة من القناعات والثوابت الراسخة التي تأسّس عليها كيان الاتحاد، وكان لها الفضل الأكبر في بناء هذا النموذج الناجح للدولة. ولطالما كان جوهر فكر القائد المؤسس هو بناء الإنسان؛ باعتباره الثروة الحقيقية. ومن هذا المنطلق كثفت الدولة الجهود وتدفقت الأفكار والمبادرات والمشروعات المعنية بتأسيس بيئة ثقافية متطورة قادرة على استيعاب ومواكبة التطور الحضاري المتسارع الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد. وها هي اليوم تشارك، وبكل فخر، دولَ العالم الاحتفالَ باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل التنمية والحوار، والذي يصادف في الـ 21 من مايو من كل عام. ويصادف احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للتنوع الثقافي هذا العام باحتفائها قيادة وشعباً بـ «عام زايد»، الذي تتكاتف فيه الأيادي لإحياء الموروث الثري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن منذ نشأة اتحاد الدولة بأن التنوع الثقافي والفكري والحضاري والإنساني واستدامة قيم التسامح والاحترام والتعايش والوئام هو حجر الأساس لبناء دولة قادرة على الإنتاج والابتكار والإبداع، وهذا ما أكده معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، مضيفاً معاليه أن التنوع يُعد أيضاً محركاً أساسياً في مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة في شتى المجالات. كما أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات تستلهم فكر الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي بفضله غدت الإمارات بيئة حاضنة لمختلف الثقافات والجنسيات والأعراق والأديان، انطلاقاً من مبادئها القائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر؛ ما أهلها لأن تلعب دوراً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في حماية التنوع الثقافي، وإثراء قنوات الحوار بين الثقافات، وتأكيدها دوماً مبادئ التفاهم والتعاون والتضامن بين حضارات وشعوب العالم، وأن التسامح واحترام التنوع يشجعان على استدامة التواصل، وتحقيق السلام والتماسك الاجتماعي والاستقرار والتنمية والازدهار. وفي سياق موازٍ، تتخذ دولة الإمارات من الثقافة وتنوع وعائها سلاحاً فاعلاً في مواجهة تحديات هذا العصر الذي تتجسد أكثرها خطورة في انتشار الفكر الإرهابي والمتطرف، وتفشي مشاعر العنف والكراهية والحقد، ولذا تولي دولة الإمارات اهتماماً استثنائياً بتحصين عقول أبنائنا وحماية مستقبلهم من تلك الأفكار الهدامة، وذلك من خلال توفير بيئة ثقافية متنوعة تتماشى مع متطلبات العصر وتلائم احتياجاتهم وتواكب تطور أفكارهم، حتى نتمكن من تنشئة أجيال واعية ومثقفة تحيا حياة سوية، وتترعرع في بيئة ثرية بالمعارف والثقافات، تمكنهم من مواجهة التحديات واستكمال المسيرة التنموية للدولة. وامتداداً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا تألو القيادة الرشيدة جهداً في توفير سبل الدعم كافة للنشاط الثقافي بالدولة، وتشجيع المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز وتنوع المنتج الثقافي، والارتقاء بمكانة الدولة في المجال الثقافي إقليمياً وعالمياً؛ وصولاً بالدولة إلى المكانة التي تستحقها؛ وتحقيقاً للنموذج التنموي الشامل الذي تستهدفه، والذي يعد الجانب الثقافي ركناً أساسياً من أركانه. ولطالما آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الثقافة هي نواة التقدم والتحضر، والسبيل إلى الازدهار والتميز. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية