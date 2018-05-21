المسؤولية الاجتماعية للبنوك تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 نحن نعلم جميعاً أن عمل البنوك والمصارف بعيد كل البعد عن العاطفة، والأرقام في النهاية هي التي تتحدث. ولربما كانت المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنمية أفراد المجتمع وتطوره تقع في آخر سلم أولويات تلك المؤسسات، مما جعلها تؤمن أن الحكومات هي وحدها التي يجب أن تتحمل مسؤولية كل ذلك مسؤولية كاملة، مع أنها لا تدفع حجم الضرائب التي يجب أن تدفعه مقارنة مع أرباحها السنوية والجمهور أو العملاء أصبحوا مجرد مدخلات ضمن معادلات الربح والخسارة وهبات عشوائية ارتجالية للمجتمع تصب في خانة الدعاية والتسويق، أكثر من التنمية ومصلحة الوطن والإنسان. وارتباط المؤسسات المالية الاستثمارية والمصرفية والبنكية بالسلطة وثيق ويرفع من أسهم مشاريع وخطط الحكومات المحلية لدى الشارع، ولهذا تتجنب بعض الحكومات المساس بمصالح المؤسسات المالية وتوكل للبنوك المركزية الدور الرئيسي في ضبط منظومة البنوك والمصارف. وبالرغم من القوانين والتشريعات التي تصدرها البنوك المركزية إلا أن البنوك وخاصة في دولنا الخليجية تقدم تسهيلاتها وخاصة القروض الشخصية، التي يعتبرها البعض «حبل مشنقة» يُلف على رقاب العملاء، ويتحايل موظفو المبيعات والتسويق على قوانين البنوك المركزية بنظام تحايل ذكي يورط المستهلك على المدى الطويل، ويدخله في متاهات لا حصر لها. وهناك نظام كامل يتعاون فيه موظفون من جنسيات معينة مع زملائهم من نفس الجنسية في القطاعات الأخرى، كأن يصدر لشخص في سن معينة شهادة طبية تشير إلى أنه لائق طبياً وكل ذلك لتجاوز القوانين والتشريعات التي تحد من وقوع العملاء في فخ الديون الدائمة والفوائد المتراكمة والتصاعدية. فعادةً تتركز القوة لخلق المال مع عدد قليل من الناس في الجزء العلوي في أكبر البنوك، والنسبة الأكبر من المال توجد في بنوك تعد على أصابع اليد الواحدة، وأفضل مثال على ذلك في المملكة المتحدة، حيث 85% من المال موجود على دفاتر خمسة بنوك فقط، ويتم التحكم في هذه البنوك الخمسة من قبل 78 عضواً فقط أعضاء مجلس الإدارة، الذين يتخذون القرارات الرئيسية وهي كمية هائلة من السلطة تتركز في أيدي قلة قليلة جداً، مع عدم وجود الشفافية أو المساءلة للمجتمع على نطاق أوسع. وبدلاً من ذلك، فإن الأشخاص الذين يديرون البنوك يهتمون في المقام الأول بزيادة ربحية المصرف، وذلك بزيادة القروض والسلف وفوائدها ومن الخطير وغير المنطقي أن تترك هذه القوة في أيدي أشخاص ليس لديهم مساءلة تجاه المجتمع. وقد أظهرت الأزمة المالية مدى حدة عواقب القيام بذلك وخاصة عندما تكون لدى البنوك قدرة شرائية أكثر من الحكومة وجميع الأموال تتكون من الودائع المصرفية (أي الأموال الإلكترونية) وبالتالي معظم الناس لا يدركون أن القدرة على خلق المال قد تحولت إلى البنوك، وهي مسألة تؤثر تقريباً على كل جانب من جوانب مجتمعنا، وخاصة عندما لا يكون للبنوك دور واضح وحيوي في المساهمة في دعم وتعزيز المبادرات الخدمية المجتمعية والعلمية البحثية والابتكارات، التي تخدم المجتمع والتوجهات الإيجابية في ميادين اجتماعية مثل رعاية المبادرات التعليمية للمتفوقين والمخترعين، وتقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمطلقات، وإطلاق حملات التوعية البيئية والتوعية ضد الأمراض، والمساهمة في مبادرات تمكين ذوي الدخل المحدود والفقراء من بدأ مشاريع صغيرة بالمشاركة مع البنوك من خلال حوكمة مالية متعقلة تعظم فرص النجاح لجميع الأطراف.