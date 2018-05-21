علاقتي بمصر ومفكريها تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 لا يخفى على كل متتبع حصيف أنه قد رحل منذ القدم إلى مصر العديد من الرحالة المغاربة الذين جادوا وأجادوا في وصفها منهم ابن جبير البلنسي، وابن رشيد السبتي‏ والعبدري الحيحي وابن بطوطه الطنجي‏ والحسن بن محمد الوزان المعروف باسم ليون الأفريقي. وكما يكتب بكثير من العلمية الدكتور حامد عبدالرحيم عيد، فإن التاريخ القديم والحديث يشهد بكامل الاعتزاز والفخر بمتانة العلاقات المصرية- المغربية التي بناها الأسلاف والأجداد على أرض صلبة راسخة الأصول،‏ فكان نتيجتها العملية تلك الأسفار والرحلات من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب لتولد في النفوس تلك الصداقة الحميمية التي غذاها ومازال هذا الاحترام والتقدير والحب الذي يكنه كل شعب لشقيقه‏..‏ وإذا كانت المسافة بين القاهرة والرباط من حيث المكان بعيدة نسبيا‏، فإن المسافة بين العقل العربي في العاصمتين لا بعد لها، وإنما هي تمتزج وتتفاعل في مكان واحد يؤكد الصلة الوثيقة بين العقل العربي هنا وهناك‏..‏ وأنا شخصياً جمعتني منذ سنين عديدة علاقات متينة مع العديد من علمائها ومفكريها وأدبائها وفنانيها واستضفت العديد منهم في الملتقيات الفكرية الدولية التي نظمتها في فاس، فتكونت بيني وبينهم علاقات أخوية لا يعلى عليها. في المرة الأخيرة التي زرت فيها القاهرة التقيت ببعض إخواني من «المجلس المصري للشؤون الخارجية» الذين شرفوني مراراً في مؤتمرات دولية نظمتها في فاس، كما شرفوني في بيتي ودائماً ما يكون حديثنا منصباً عن هموم الأمة العربية، لأنها منبع أملنا، ومصدر قلقنا، وجوهر همنا، ونقف في موقف هو موقف العلم الصحيح لا أكثر. وهذا كلام كله صحيح في نظري، وأكرره في تحاليلي، لأنه عندما تقع دولة في أزمة حضارية كبيرة، فإن الفاعلين فيها عادة ما يسألون أنفسهم سؤالاً من سؤالين يكون محدداً لمستقبل البلاد والعباد. السؤال الأول هو ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ وهو سؤال نقدي ذاتي يقود إلى نكران الذات والإجابة الموضوعية عن السؤال، ويلقي بالمسؤولية على الشعب نفسه لتصحيح إعوجاج المسار التاريخي. والسؤال الثاني من فعل بنا هذا؟ وهو السؤال الخاطئ الذي يدخل الشعب في مصائب آزفة من الخزعبلات والأوهام، وتلقي اللوم على أعداء وهميين يتربصون بالشعوب الدوائر! ‬فهناك ‬دول ‬كاليابان ‬طرحت ‬السؤال ‬الأول ‬فأقلعت ‬اقتصادياً ‬وحضارياً، ‬ودولاً عديدة ‬كالدولة ‬العربية ‬اختارت ‬السؤال ‬الثاني، ‬وما ‬زالت ‬تعاني ‬التخلف ‬الحضاري، ‬فتغيب ‬بذلك ‬النظرة ‬إلى ‬المستقبل.. ‬ورمضان ‬مبارك ‬سعيد.