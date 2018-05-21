الفلسطينيون وحتمية النضال تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018 خلال أكثر من شهر ونصف، نظّم الألوف من فلسطينيي قطاع غزة سلسلة من المظاهرات الأسبوعية الحاشدة تحت شعار «مسيرة العودة الكبرى»، بلغت ذروتها يوم الثلاثاء الماضي في ذكرى «يوم النكبة» حين طردوا من أرضهم في إطار تأسيس دولة إسرائيل عام 1948. وكان النساء والرجال والأطفال يتحدّون رصاص قنّاصة الجيش الإسرائيلي للمطالبة بحقهم المشروع المعترف به دولياً للعودة إلى الأرض التي طردتهم منها إسرائيل. وتجاوز عدد الضحايا من الفلسطينيين 100 قتيل برصاص الجنود الإسرائيليين بالإضافة لنحو ألفي جريح منذ انطلاق التظاهرات. وإذا كانت الصحافة العالمية قد اعتبرت هذه التظاهرات وكأنها جاءت احتجاجاً على تنفيذ قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، إلا أنها تُعدّ في حقيقة الأمر امتداداً لإرث من النضال والاحتجاج المتواصل الذي يخوضه الفلسطينيون منذ ما يزيد على القرن للمطالبة بحقوقهم وحريتهم. ولو أراد اليهود أن يواصلوا عيشهم في فلسطين في ذلك الوقت فلن تكون هناك مشكلة. وفي الحقيقة، كان اليهود والمسلمون والمسيحيون يعيشون بسلام جنباً إلى جنب في منطقة الشرق الأوسط منذ عدة قرون، إلا أن الصهاينة أرادوا الاستيلاء على أرض يستوطنها غيرهم. ولم يقتصر تحقيق هذا الطموح على انتزاع ملكية الأراضي من أصحابها الفلسطينيين وطردهم منها عام 1948، بل إن إسرائيل أنكرت عليهم حقهم في الوجود. وعندما تم تأسيس دولة إسرائيل، تم تهجير 750 ألف فلسطيني من ديارهم تمهيداً لإنشاء دولة ذات أغلبية يهودية. وأقدم الصهاينة أيضاً على تدمير أكثر من 400 مدينة وقرية فلسطينية أو تم احتلال بعضها من طرف اليهود. وقاموا بزراعة الغابات في بعض الحواضر الفلسطينية من أجل طمس الآثار وبقية الأدلّة التاريخية التي تؤكد الوجود الفلسطيني على هذه الأرض. وهذه «النكبة»، أو الكارثة كما يصفها الفلسطينيون، لم تكن لتنتهي عام 1948، فلقد زعمت إسرائيل عن أن اليهود أصبحوا يشكلون أكثرية سكانية في بلد كان فيه المسلمون والمسيحيون هم الذين يشكلون الأغلبية السكانية المطلقة. واكتفت بأن تضع لنفسها معادلة خاصة بها تفيد بأن «وجودها وبقاءها لن يكون مضموناً إلا بتهجير الفلسطينيين، وأن الوجود الفلسطيني لن يتم إلا بزوال دولة إسرائيل». وبدلاً من أن تعلن الولايات المتحدة عن شجبها لهذه المعادلة الظالمة من النواحي الإنسانية، فلقد سارعت لدعم إسرائيل سياسياً وغمرتها حتى التخمة بالمساعدات العسكرية. وواصلت إسرائيل عملية تهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم في إطار تنفيذ سياساتها الاستيطانية غير المشروعة ولم تتوانَ عن تهديم بيوت الفلسطينيين وطرد سكانها، وتمسكت بإنكارها لحق النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم لمجرّد أنهم ليسوا يهوداً. ويمكن لهذا الإجحاف كله أن يفسر السبب الذي دفع الفلسطينيين للمقاومة والاحتجاج لأكثر من سبعة عقود متواصلة. وهم يناضلون من أجل العودة إلى أرضهم السليبة والعيش بكرامة. ولقد قاوموا المحاولات الاستعمارية التي ترمي لإنكار وجودهم، ونجحوا في إثبات حقوقهم الوطنية وفقاً للقانون الدولي والضمير الإنساني. وبرغم الجهود الضخمة التي بذلتها إسرائيل، فلقد آثروا البقاء في وطنهم وعدم الرحيل إلى أي مكان آخر. المشهد الراهن يضم شعباً أعزل يواجه الرصاص الحي للمطالبة بحقه بالعودة إلى وطنه فضلاً عن أكثر من 20 ألف متظاهر من سكان بلدة «عتليت» في إسرائيل الذين أكدوا على حق الفلسطينيين في الوجود. ولم يتوقف فلسطينيو الضفة الغربية أيضاً عن تنظيم مثل هذه التظاهرات منذ أكثر من عقد احتجاجاً على سلب المستوطنين اليهود لأراضيهم. نورا عريقات أستاذة مساعدة بجامعة «جورج ميسون»-فرجينيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»