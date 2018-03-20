اهتمام منقطع النظير بالتماسك الأسري تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018 «الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل»، بهذه الكلمات العميقة عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إيمانه بالمكانة الحيوية للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع وعماده، وذلك بمناسبة اعتماد سموه «السياسة الوطنية للأسرة»، التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، كما وجه سموه بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة، وجاء ذلك أثناء ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً في قصر الرئاسة. وتأتي هذه الخطوة الرائدة ذات الدلالات الثمينة، ونحن في رحاب عام زايد، تخليداً لإرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ذاك القائد الفذ، الذي كان يمتلك بصيرة مستنيرة مهدت الطريق أمام الإمارات لتسبق غيرها من الدول بسنوات وعقود، ولطالما كان نهجه الفريد قائماً على بناء المجتمع الإماراتي وفق أسس راسخة وقواعد ثابتة لا يغيرها الزمان، ولعل التلاحم الأسري من أهم تلك الأسس، تدعمه جهود متواصلة من قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للحفاظ على نسيج المجتمع الإماراتي ودعم دور الأسرة بشتى السبل التي تمكّنها من تنشئة أجيال مخلصة وواعية ترفع الراية المشرّفة لدولة الإمارات. وإعطاءً لكل ذي حق حقه، واعترافاً بالفضل والعرفان، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن هذه السياسة تستند إلى الجهود المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة، والتي لطالما كانت الداعم الأول لاستقرار الأسرة الإماراتية. تولي القيادة الرشيدة اهتماماً منقطع النظير بالترابط والتلاحم الأسري وتجعله مطلباً أساسياً في خططها التنموية المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية 2071» إيماناً منها بأن الأسرة هي نواة المجتمع والسبيل لأن نصبح من أفضل الدول في العالم، فالأسرة هي المسؤولة عن تنشئة أجيال سليمة متسمة بالاتزان بعيدة عن الانحراف والعنف، رافضة الأفكار المتطرفة، فعملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة هي التي يتعلم الطفل من خلالها المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمع، ويكتسب منها القيم والأخلاق النبيلة. واستناداً إلى القناعة الراسخة بأن أطفال اليوم هم رجال الغد، فالأسرة هي المحضن التربوي الذي ينتج أعضاء فاعلين في المجتمع لديهم من الولاء والإخلاص للوطن ما يجعلهم خير ممثلين لبلدهم في المحافل الدولية، وقادرين على الإسهام بإيجابية في تنميته وحمل راية تقدمه وازدهاره. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية