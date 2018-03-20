دروس «ماي لاي»

تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018

في مثل هذا الأيام قبل خمسين عاماً، وتحديداً في 16 مارس 1968، أغار نحو 200 جندي أميركي من سريتيْ «تشارلي» و«برافو» على منطقة ذات أغلبية شيوعية في جنوب فيتنام. وفي أقل من أربع ساعات، كان أكثر من 500 مدني فيتنامي – من بينهم مسنون ونساء وأطفال - قد ماتوا في بلدات «ماي لاي»، و«بين تاي»، و«بين دونغ»، و«ماي كي 4».

أما القوات الأميركية، فقد تكبدت خسارة واحدة في ذلك اليوم، وقد كانت خسارة تسببت فيها بنفسها لنفسها. فقد واجه ثلاثة عشر جندياً ادعاءات بالاغتصاب، ولكن هذه القضايا أُسقطت بسبب عدم كفاية الأدلة. واتُّهم ثلاثون جنديا بالقتل، ولكنهم لم يحاكَموا أبداً. ووحده الليوتينانت «ويليام كالي»، قائد الفصيلة الأولى في سرية «تشارلي» في ماي كي 4، أدين بتهمة القتل وحُكم عليه بالسجن المؤبد. ولكن «كالي» استأنف الحكم، وأُطلق سراحه بشروط لاحقاً في نوفمبر 1974.

ولكن «ماي لاي» تتجاوز التاريخ. فدروسها كونية. وفي هذا الصدد، قال المؤرخ «روجر سبيلر» إن «الدرس الأكثر إخافة» الذي تعلّمه من التاريخ العسكري هو أن الناس «العاديين» قادرون على ارتكاب جرائم بشعة في ظروف معينة. بيد أن السبيل إلى إنهاء الفظاعات في الحرب واضح وبعيد المنال في آن واحد: إنهاء الحرب أو قبول ما خلص إليه سبيلر من «إننا جميعا على بعد خطوة واحدة من ماي لاي».

هاورد جونسون: أستاذ التاريخ بجامعة ألاباما الأميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»