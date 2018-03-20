أزمة لبنان الاقتصادية في السياسة تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018 لبنان يستعد لمؤتمر دول مانحة قد يُعقد في الأسابيع القليلة المقبلة، ويعد العدّة لإقناع المانحين بحجم معاناته من الأزمة المالية الكبيرة التي عجزت موارده عن معالجتها أو الحد منها، مما جعل الدين العام يتفاقم ليصل إلى ما يزيد على 100 مليار دولار، وهو الذي كان صفراً قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975م. فهل سينجح لبنان في الحصول على ما يجعله يستعيد عافيته الاقتصادية، ليجدد مسيرته بسياسيين أقل فساداً، كما يفترض، وشعارات أكثر واقعية، وشوارع أكثر نظافة؟ هذا ما يتمناه بإخلاص كل مواطن عربي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنني كتبتُ مقالاً الشهر الماضي في المساحة ذاتها، عن مؤتمر المانحين للعراق الذي نظمته دولة الكويت وأشرفت عليه، وذكرت فيه حينها أن المنحة أشبه ما تكون بالهبة غير المستردّة، وهي مشاركة إنسانية مشروعة وواجبة، أما الاستثمار في المشروعات الكبيرة والمختلفة، في العراق، فقد شابه الكثير من التردد، وهذا ما لم يكن العراق يتمنى حدوثه، إذ تبين أن مسألة الاستثمار في العراق تحتاج إلى توفير ضمانات دولية كافية، وألاَّ يصدق المجتمع العربي والدولي، أن العراق غدا الأول في قائمة الفساد على مستوى العالم، وأن أموال الاستثمار لن تدخل جيوب فاسدين جدد. اليوم، تتكرر العملية نفسها تقريباً مع لبنان للأسباب نفسها. معلوم أن الأزمات الاقتصادية وما يصاحبها من تدهورات نقدية، في الاقتصادات الناشئة تحديداً، تعود في غالبيتها إلى كون البلد يعيش بأكثر من طاقته، ولبنان يعيش منذ سنين طويلة بأكثر من طاقته، فحسب جريدة «النهار» اللبنانية، فإن (الحكومة والمؤسسات العامة في حالة عجز وخسائر مستمرة، والدين العام إلى ارتفاع باطراد، في حين أن المسؤولين يتابعون توزيع الوظائف في القطاع العام، وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات، وكأن لا شأن لهم بالوضع المالي العام المتدهور).. وهذا الوضع، إن بقي من دون معالجة، فإنه مرشح لنوع من الانهيار الفعلي الذي سيؤثر على أوجه الحياة اليومية. هنالك عدّة حلول للمشكلات الاقتصادية، كما ينقل لنا تاريخ الأزمات الاقتصادية في العالم، كالمنح والقروض الميسرة وجدولة الديون، وحتى إلغاء جزء من الديون..إلخ، بيد أن المشكلات السياسية التي لها علاقة بالاقتصاد وذات تأثير مباشر فيه، هي التي غالباً ما تعقّد مسألة الإنقاذ الجماعيّة لأي بلد، عبر الاستثمار وحزم المساعدات المالية، ولبنان أحد هذه البلدان التي تحول السياسة دون حل أزماته الاقتصادية والمالية، بل قد تجعلها عصيّة، مما يطيل في عمر معاناة الناس. فهل ثمة من يجرؤ اليوم على الاستثمار في لبنان، بعد تاريخه الطويل في الفشل السياسي الذي تتسبب فيه الطوائف والأحزاب؟ الجواب: لا أحد. على الرغم من أن الشعب اللبناني يميزه عن بقية الشعوب العربية، أنه حيوي وصانع مال، فاللبناني (ابن سوق) كما يُقال، ونشط أينما وضعته تجده يصنع ثروة، فاغترابه في قارات الدنيا، أكسبه خبرة نوعية، وعجم عوده وجعله أكثر صلابة من غيره. لكن هل بالإمكان بروز جيل جديد من الساسة في لبنان، يكون إضافة إلى انفتاحه، بمعايير متطورة، على أخوته العرب، وإلى عمقه الاستراتيجي، أقل أنانية، ويضع مصالح الوطن فوق مصالحه الشخصية الضيقة، ويفكر بشعبه الذي يستحق أن يتوافر على جودة حياة أفضل من الراهن، ويربأ بنفسه عن الفساد الإداري والمالي، القاتل الأول للبنان؟ هل بالإمكان أن يتحقق هذا المطلب، ليعود لبنان جميلاً وفاعلاً، ليعود بلداً للعرب وللعالم جميعاً.