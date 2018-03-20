أولمبياد الريادة.. في وطن السعادة تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018 في السابق يكاد لا يكون هناك وجود لأصحاب الهمم في المجتمع، سوى في المؤسسات التأهيلية ودور الرعاية التي تنفق عليها المجتمعات ملايين الدولارات لتأهيل تلك الفئة وتمكينها من أبسط حقوقها في التعايش. ولكن اليوم تغيرت المفاهيم جميعاً، وإطلاق وصف أصحاب الهمم عليهم يعكس الهمة العالية التي يتحلون بها، والعزيمة الواثقة التي يتمتعون بها، والإرادة الصلبة التي يعتمدون عليها، فحولوا فئتهم من عالة على المجتمع إلى فئة تحصد الإنجازات والجوائز العالمية، وترتقي بالمجتمع إلى الأعلى، وترفع راية أوطانهم للعلى. وبذلك احتفل العالم في أبوظبي بمرور خمسين عاماً على إنشاء الأولمبياد الخاص العالمي، في حفل عنوانه الإبهار والتميز، وما حدث في حفل الافتتاح من إبداع جعلنا ندرك تماماً مدى التطور الذي وصلت إليه رياضات أصحاب الهمم بشكل عام والأولمبياد الخاص على وجه التحديد، وبعد أن كانت هذه الفئة خلف الأسوار أصبحت الْيَوْم في دائرة الضوء ومحط الأنظار، وهي من ينظر إليها العالم بكل انبهار وإبهار. وقد تخطت كل عقبة وخطت على كل عتبة، وعبرت كل حصن، وذللت كل صعب، بالإرادة والتحدي والعزيمة والإصرار. وبدلاً من أدوية العلاج في المؤسسات صعد الأبطال من أصحاب الهمم في الأولمبياد على منصات التتويج ليحصدوا ميداليات المجد في مختلف الألعاب، بقوة وروح الرياضة لا بنظرة الشفقة والإحسان. وبالطبع كل ذلك الإنجاز يمثل صورة حقيقية للتلاحم الوطني، والتكاتف من قبل الجميع، والسعي الحثيث لمساندة ودعم وإنجاح التظاهرة الرياضية الإنسانية. والأجمل أن نرى راية الإمارات شامخة وعالية في المحافل العالمية والخيرية، وساحات العمل الإنساني. وتنظيم الأولمبياد أيضاً يأتي تجسيداً لمكانة الإمارات الراسخة في طليعة دول العالم، ودورها الريادي في التخطيط والرؤية المستقبلية، للاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية، في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية الإنسانية، التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهج الإمارات الرائد، ويرسخ المبادئ السامية التي ترتكز عليها الدولة، وانفتاحها بسلام ومحبة وتسامح تجاه شعوب وثقافات العالم أجمع. وتشكل ألعاب الأولمبياد الخاص جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وهو الحدث الرياضي الأكثر وحدةً وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم. وبذلك تكون الإمارات ضربت مثلاً يحتذى في تحقيق الغايات الإنسانية والأهداف النبيلة الراقية في تنظيم الأولمبياد الخاص، وتعكس النظرة الإنسانية المنصفة تجاه من يعانون إعاقة لا ذنب لهم فيها، ولذا فلا ينبغي أن تكون عثرة في طريقهم، بل ينبغي أن يتخذها أصحاب الهمم دعامة يرتكزون عليها لتدفعهم إلى تحقيق أحلامهم مثل أي شخص آخر غيرهم في المجتمع. وهذا هو المعنى والرسالة التي يحملها أولمبياد أبوظبي للعالم، أن ريادة الإمارات وقيادتها الإنسانية الراقية رسالة دولية سامية يمكن لبقية دول وأمم العالم الاقتداء بها، والسير على هَدْي النموذج الإماراتي لخلق عالم يعمه السلام والاحترام والريادة والسعادة للجميع.