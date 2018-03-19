توماس وأغلبية «الشيوخ» تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 إن الشخص الوحيد الذي ربما يكون الأكثر تعرضاً للضغط بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي في بنسلفانيا ليس هو «بول ريان» زعيم الأغلبية في مجلس النواب أو «ميتش ماكونيل»، زعيم الأغلبية بمجلس «الشيوخ». وهما بالتأكيد معرضان لخطر فقدان وضع الأغلبية الذي يتمتعان به في هذه الانتخابات، بيد أنهما يعلمان ذلك بالفعل. وكذلك لا يوجد أي تغيير بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. لكن الشخص الوحيد الذي يجب أن يشعر بأكبر قدر من الضغط هو قاضي المحكمة العليا «كلارنس توماس»، وهو «جمهوري» ينتمي إلى «المحافظين». بيد أن هذا قد تغير. ولا يزال معظم المحللين يعتقدون أن «الجمهوريين» هم أكثر ترجيحاً للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس «الشيوخ»، بيد أن هذا لم يعد أمراً مؤكداً. وبعد الانتخابات الخاصة في ألاباما، تراجعت الأغلبية، لتصبح 51 - 49، ومن الطبيعي أن يبدو «الديمقراطيون» المعرضون للخطر في فيرجينيا الغربية وميسوري وإنديانا، وغيرها من الولايات أكثر أمناً (رغم أنهم بالكاد آمنون). وقد دخل «الجمهوريون» دورة 2018 بمقعد واحد يصعب الدفاع عنه في نيفادا. ولكن من الممكن أن نتخيلهم الآن وهو يفقدون مقاعدهم في أريزونا وتينيسي وتكساس وميسيسبي. وهناك حتى إمكانية لإجراء انتخابات ثانية في أريزونا؛ نظراً لأن السيناتور جون ماكين من الممكن أن يستقيل هذا العام. وإذا كانت فرص الحصول على أغلبية «ديمقراطية» في مجلس الشيوخ المقبل بعيدة قبل عام، فمن المرجح أن يكون أمام «الديمقراطيين» الآن فرصة بواقع واحد في كل خمسة أو واحد في كل ثلاثة، ما يعني أنه يتعين على «توماس» التصرف في وقت قريب إذا كان يريد أن يضمن أن ترامب هو من سيستبدله. جوناثان بيرنشتاين* *محلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»