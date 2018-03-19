استشراف المستقبل.. الطريق نحو «رؤية 2071» تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك في مقر المركز بمدينة أبوظبي، تحت عنوان «الدراسات المستقبلية». ويكتسب المؤتمر هذا العام أهمية كبرى، حيث يتناول موضوعاً في غاية الأهمية ليس فقط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بل على مستوى العالم أجمع أيضاً، حيث يتزايد الاهتمام بالتخطيط للمستقبل ووضع الاستراتيجيات في مختلف المجالات باتباع طرق علمية تنطلق من معطيات الواقع بشكل شامل ومتكامل، وتساهم في التنبؤ بالمستقبل بشكل منطقي وعقلاني. كما يكتسب مؤتمر هذا العام أهمية خاصة، حيث يتوافق مع الذكرى المئوية لميلاد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد هذه الدولة، وكان أول من استشرف مستقبلها، وفقاً لرؤية حكيمة ونظرة ثاقبة وهو يبشر أهل الإمارات دائماً بمستقبل أفضل. وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، فإنها تولي موضوع استشراف المستقبل أهمية خاصة، بل وأولوية قصوى. كيف لا؟ وقد انطلقت رؤيتها التي هدفت إلى جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة من عملية استشراف دقيق وعلمي للمستقبل، ولذلك لا عجب أن نرى كل أو جلّ أهداف تلك الرؤية قد تحققت، وربما بوقت أبكر مما خطط لها؛ فالإمارات تتصدر الكثير من المؤشرات التنموية والإنسانية على مستوى المنطقة والعالم؛ وينظر إليها كنموذج على سرعة الإنجاز ودقته. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رؤية «مئوية الإمارات 2071»، التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات بحلول الذكرى المئوية لقيامها؛ فهذا بالطبع هدف طموح جداً وربما غير مسبوق؛ ولكن ما حققته الإمارات وكل المؤشرات تؤكد أن الدولة بقيادتها الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسواعد أبنائها وجهود مؤسساتها، ماضية بثبات على الطريق الصحيح، الذي ستدخل عبره مرحلة ما بعد النفط وهي في أوج قوتها، وأعلى مستويات نهضتها وتطورها. لا شك أن تخصيص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤتمره السنوي الثالث والعشرين لقضية الدراسات المستقبلية، ينم عن وعي كامل بأهمية هذا الموضوع، حيث يولي اهتماماً استثنائياً بهذه الدراسات منذ إنشائه عام 1994، وذلك في إطار مواكبته للتطورات الإقليمية والدولية والعالمية المختلفة، والسعي إلى استشراف مساراتها المستقبلية، وتوقع سيناريوهاتها، وتقديم توصيات بشأنها، وبما يخدم متطلبات عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق طموحاتها التي لا تحدها حدود. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.