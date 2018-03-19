جوانتانامو.. الملف المنسي تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 سافرنا مؤخراً إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو في جزيرة كوبا باعتبارنا مراقبين قانونيين لقضية أحد المحتجزين المتهم بقيادة جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة». ويعرف هذا المجمع للّجان العسكرية القانونية باسم «مخيم العدالة»، وهو يتألف من مجموعة مقطورات بيضاء وخيام ذات لون مائل إلى الصفرة. وقد أسسه الرئيس بوش الابن عام 2001 لاحتجاز المتهمين بالإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر. لكن، وبعد انقضاء أزيد من عقد ونصف العقد على تأسيسه، مايزال قائماً ومايزال 41 محتجزاً نزلاء فيه، حتى بات أشبه بقافلة لألعاب السيرك التي لا تريد أن تغادر المنطقة. وفي إحدى الفترات، أثار جوانتانامو المشاعر الغاضبة في الطيف السياسي. واليوم، لم يعد يستثير اهتمام أي من الحزبين في الولايات المتحدة. وهو الإغفال الذي سمح للقيّمين عليه بانتهاك القوانين عندما سمحوا لأنفسهم بمواصلة احتجاز النزلاء لمدة غير محدودة وممارسة الأساليب غير الإنسانية ضدهم وتطبيق الإجراءات البيروقراطية البالية في التعامل معهم من النواحي القانونية. وكان الرئيس ترامب قد قال في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد الذي تابعناه من إحدى الخيام في «مخيم العدالة»، إنه وقّع أمراً تنفيذياً للإبقاء على سجن غوانتانامو مفتوحاً. وبعد ذلك، وخلال الشهر الماضي أكدت إدارته أنها بصدد إرسال مزيد من المعتقلين إليه بمن فيهم أعضاء تنظيم «داعش». وسوف يكون هؤلاء المحتجزون أول الواصلين الجدد إلى المعسكر ليجددوا الحياة في هذه المؤسسة التي التصقت بها سمعة غير طيبة من مختلف النواحي. وخلال الشهر الماضي أيضاً، أقال وزير الدفاع جيمس ماتيس الشخص المسؤول عن متابعة محاكمة المحتجزين دون أن يقدم أي تفسير لهذا الإجراء، إلا أن بعض المتابعين يعتقدون أن السبب يعود لمحاولة المسؤول المذكور البحث عن عقد اتفاق يسمح بتبرئة بعض المتهمين بالضلوع في هجمات وأحداث 11 سبتمبر! وخلال الأسبوع الماضي، عرفنا سبب رفض محامي الدفاع عن الشخص المتهم بتفجير البارجة «كول» تنفيذ الأمر الذي وجهه لهم القاضي بحضور المحاكمة. ويقال إنهم اكتشفوا وجود أجهزة استماع «ميكروفونات» صغيرة مموّهة بحيث تبدو وكأنها مجسّات كشف المدخنين في غرفة الاستماع إلى شهادات موكليهم. وبات من الواضح أن هيئة المحلفين في جوانتانامو فشلت في أداء مهمتها. ومنذ البداية كانت تحتكم لاتهامات تنقصها الأدلة وتتصف بالظلم. وكانت كل الاعترافات والإثباتات التي تدين المتهمين يتم استقاؤها بالإكراه أو تحت التعذيب، وهو سلوك مرفوض من الناحية القانونية في المحاكم المدنية، لكن القضاة يقبلون به في جلسات الاستماع لإفادات المتهمين. كما أن اختيار مكان المحكمة في جزيرة تقع في وسط البحر الكاريبي، يفرض على محامي الدفاع والقضاة السفر المتكرر والمرهق والمكلف مادياً، ذهاباً وإياباً، على متن رحلات مكوكية لطائرات عسكرية، وبما يزيد من تعقيد المهمة وتأخير الإجراءات القانونية. ونتيجة لذلك، وبعد أن زاد عدد المحتجزين في جوانتانامو، فإن هيئة المحلفين لم تنطق بحكم الإدانة إلا على ثمانية منهم فقط. وبعد أن قضى المحتجزون أكثر من عشر سنوات في السجن، فإن أكثر من نصفهم لم يتم توجيه أي اتهام إليهم. ويمكن القول ببساطة بأن الولايات المتحدة لا تدري ما الذي ينبغي أن تفعله بهم. وعلينا الآن أن نضع حداً لهذه التجربة القضائية الفاشلة. ويتطلب الأمر قبل كل شيء، الامتناع عن جلب محتجزين جدد إلى جوانتانامو. وبدلاً من ذلك، ينبغي إحضارهم للمثول أمام المحاكم الفيدرالية التي تضطلع بمعالجة قضايا معقدة تتعلق بالإرهاب وتتعامل مع هذا الموضوع وفقاً للأسس التي يقوم عليها القانون المدني وتسمح للصحافة والمواطنين العاديين بمتابعة كل القضايا المطروحة. وعلى وزارة الدفاع أن تستمع جيداً لحالات التظلم وإلغاء الاعترافات التي يحصل عليها المحققون عن طريق الإكراه والتعذيب. وربما يكون هذا هو الأمل الوحيد لغلق هذه القضية سيئة السمعة. وقد مرّ وقت طويل على هذا الفصل المحرج من التاريخ الأميركي وحان الوقت لإغلاق سجن جوانتانامو مرة واحدة وإلى الأبد. عائشة سعد وزو فاينبيرج* ----------------------------- *باحثان في كلية الحقوق التابعة لجامعة «يل» --------------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»