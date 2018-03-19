إقالة ماكابي: خمسة أسباب تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 تنحى آندرو ماكابي عن منصبه كنائب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (الـ«إف بي آي») في يناير الماضي، وكان يعتزم التقاعد رسمياً أمس الأحد، لكن وزير العدل جيف سيشنز أقاله مساء الجمعة، أي قبل يومين فقط على التاريخ الذي يؤهل هذا المسؤول المخضرم الذي خدم في «المكتب» 20 سنة، للاستفادة من مزايا تقاعد كامل. وتشير كل الأدلة المتوافرة إلى أن ترامب كان يرغب في إقالة ماكابي. لكن ما هي الأسباب وراء تلك الرغبة، عدا عن السبب المتمثل في طرد رجل وصفه الرئيس بأنه عدو من الدولة العميقة؟ في ما يلي بعض الأسباب: 1- ردع تسريبات جديدة مستقبلا: لقد انتقد ترامب بشدة التسريبات لوسائل الإعلام، لكنه لم يفلح في وقفها. ولهذا فإن طرد ماكابي قد يكون أسلوب تخويف بهدف ردع آخرين وثنيهم عن التحدث إلى الصحافيين. وكان «مكتب المسؤولية المهنية» التابع للـ«إف بي آي» قد أوصى بطرد ماكابي عقاباً له بسبب ترخيصه المفترض لتقاسم معلومات مع صحيفة «وول ستريت جورنال» في أكتوبر 2016، ثم تضليل محققين داخليين بشأن أفعاله. لكن ماكابي نفى تضليله أي أحد. 2- إيصال رسالة إلى المنتقدين في الأجهزة الأمنية: من غير الواضح البتة أن ماكابي أظهر تحيزاً ضد ترامب خلال عمله في الـ«إف بي آي». لكن ترامب يروج لنظرية مفادها أن مجموعات ديمقراطية متحالفة مع هيلاري ضخت أموالا في حملة زوجة ماكابي الانتخابية لمجلس شيوخ ولائي حينما كان الـ«إف بي آي» يحقق في استخدام هيلاري لخادم بريد إلكتروني خاص عندما كانت وزيرة للخارجية، وبالتالي شراء معالمة ناعمة من «المكتب». غير أن ماكابي لم يكن «مكلفاً» بالتحقيق في بريد هيلاري الإلكتروني أثناء حملة زوجته، إذ لم يصبح نائباً مدير الـ«إف بي آي» إلا في 2016، ووقتها فقط «تحمّل» لأول مرة دور الإشراف على التحقيق في رسائل هيلاري الإلكترونية. وعندما شُرع في تلقي تبرعات الحملة، في 2015، لم يكن للسعي لكسب ود ماكابي قيمة كبيرة، ما يقلص احتمالات أن تكون التبرعات نوعاً من الرشى. 3- إظهار السلطة على سيشنز: رغم أن ساندرز قالت إن مصير ماكابي يعود إلى سيشنز، فمن غير الصعب استنتاج رغبة ترامب. وعليه، فإن إقالة سيشنز لماكابي قد تكون مؤشراً على أن غضب الرئيس قد أعطى أكله، إلى حد ما، ودفع سيشنز للقيام بما يريده الرئيس. 4- التشويش على المحقق الخاص حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية: كان ماكابي مدير مكتب الـ«إف بي آي» بالنيابة خلال الأشهر القليلة الأولى من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، فترة استبعد خلالها مولر عميلَ الـ«إف بي آي»، بيتر سترزوك، من القضية لانتقاده ترامب في رسائل نصية لمحامية من «المكتب» كانت تربطه بها علاقة خاصة. وقد وصف ترامب تلك الرسائل النصية بـ«القنبلة»، بينما زعم بعض الجمهوريين أنها دليل على مؤامرة ضد ترامب تصم تحقيق مولر. والحقيقة أنه من خلال تكدير المياه قليلا، يمكن استغلال إقالة ماكابي من أجل الطعن أكثر في نزاهة عمل المحقق الخاص. 5- الظهور بمظهر المدافع عن الطبقة العاملة: خلال ظهورها على برنامج «فوكس آند فراندز»، الخميس الماضي، قالت مستشارة الرئيس، «كيليان كونوي»، إن ترامب كان قد التقى في ميزوري قبل يوم، بعاملة مقهى بعينين دامعتين.. وإنها شكرته على خفض الضرائب. ثم قالت مقدمة البرنامج «إينسلي إيرهارت»، متحدثة عن ماكابي: «هل يرضى العيش على معاش تدفعه تلك السيدة الكادحة، لبقية حياته؟ إنه شيء يبدو مجحفاً. وجيف سيشنز، وزير العدل، لديه مسؤولية إقالة هذا الرجل حتى لا تضطر هذه السيدة المكدة لدفع معاش ذلك الرجل». وعلى غرار ساندرز، قالت كونوي إن الأمر يعود إلى سيشنز ليقرر ما يراه صائباً، مضيفةً: «سأكتفي بالقول فيما يخص موضوع العدالة والمسؤولية؛ إنه من الأشياء التي أسهمت في انتخاب دونالد ترامب أصلا». وعليه، فإن من الحجج الجاهزة الآن أن إقالة ماكابي تمثل طريقة لرعاية مصالح ناخبي الطبقة العاملة! كالم بروشرز* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»