مكافحة أمراض الطفولة.. ثورة مرتقبة تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 خطت مجموعة من العلماء البريطانيين مؤخراً خطوات أولى نحو تخليق تطعيمات طبية في شكل أقراص أو كبسولات، وهذا لن يغني عن الحاجة إلى تعاطي هذه التطعيمات عن طريق الحقن، وإنما أيضاً سيغني عن ضرورة الاحتفاظ بالتطعيمات في سلسلة تبريد متواصلة، من المختبر أو المصنع، إلى المستشفى أو العيادة، حيث يتم حقنها. الاستغناء عن سلسلة التبريد هذه (Cold Chain)، إذا تم تحقيقه، فسيشكل ثورة في عالم مكافحة الأمراض المعدية، وخصوصاً تلك المعروفة بأمراض الطفولة، كالحصبة، والدفتيريا، والنكاف، وشلل الأطفال، والسعال الديكي، والجديري المائي، وغيرها. وتؤدي التطعيمات التقليدية الحالية مهمتها في حماية الجسم البشري، ضد غزو العديد من الجراثيم، من خلال إدخال صنف أو نوع ضعيف أو واهن من الفيروس أو البكتيريا إلى جسم الإنسان، أو ربما حتى جزء صغير فقط من الفيروس أو البكتيريا، بهدف حث وتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة، وإنتاج خلايا خاصة، وتجهيز باقي دفاعاته، في حالة تعرض الجسم لغزو النوع القوي والشرس من الفيروس أو البكتيريا. ويمكن تشبيه هذه الاستراتيجية بالتدريبات والمناورات التي يقوم بها رجال الإطفاء والدفاع المدني على حرائق في أماكن محدودة، ووفق سيناريوهات مسبقة، لرفع درجة استعدادهم وزيادة كفاءتهم في السيطرة على الموقف، في حالة حدوث حريق فعلي واسع النطاق. ولكن رغم النجاح الهائل للتطعيمات، وغير المقارن بالمرة، في إنقاذ حياة مئات الملايين من البشر خلال القرنين الماضيين، إلا أنه دائماً ما كان يعبيها الحاجة إلى سلسلة تبريد متواصلة، من نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستخدام. هذا الشرط يعتبر قصوراً شديداً، في ظل حقيقة أن العديد من مناطق العالم، وخصوصاً القرى النائية، لا يوجد بها أصلاً شبكات كهرباء تعمل طوال الساعة، أو حتى بضع ساعات من اليوم، ناهيك عن الثلاجات و«الفريزيات» التي يجب أن تكون على درجة من الكفاءة والدقة بحيث تحافظ على درجة تبريد مستقرة دائماً، وهي المتطلبات التي كانت ترفع بقدر ملحوظ من التكلفة الإجمالية لبرامج التطعيم الوطنية. ويزداد هذا الوضع سوءاً طبعاً، في زمن الحروب والصراعات المسلحة، وبعد الكوارث الطبيعية واسعة النطاق، التي غالباً ما تدمر البنية التحتية عن بكرة أبيها، من شبكات كهرباء وخلافه. ومنذ زمن يحاول العلماء تخطي هذا القصور، من خلال تطعيمات تؤخذ عن طريق الفم، في شكل قطرات، أو أقراص وكبسولات. ورغم نجاح هذا المفهوم مع أحد أنواع التطعيمات ضد فيروس شلل الأطفال، إلا أنه دائماً ما أصطدم بحقيقة أن أجزاء الفيروسات والبكتيريا التي تستخدم في باقي التطعيمات، هي في الأصل بروتينات، يتم هضمها بالإنزيمات وبعصارة المعدة الحمضية، مثلها في ذلك مثل باقي البروتينات التي نتناولها في طعامنا اليومي. وهو ما جعل الأسلوب الوحيد المتاح حالياً هو الحقن فقط، وحتى تطعيم شلل الأطفال الفموي سابق الذكر، يحتاج أن يحفظ دائماً هو الآخر في ثلاجة. ولكن على حسب الدراسة المنشورة في العدد الأخير من إحدى الدوريات العلمية المرموقة، نجح علماء جامعة «كارديف» في مقاطعة «ويلز» البريطانية، في تخليق بروتينات، مشابهة لبروتينات فيروس الإنفلونزا، ولكن مع تغيير في تركيبها الكيميائي بشكل لا يمكن معه هضمها، ويمكنها أن تصمد أيضاً أمام حموضة المعدة. ومثلها مثل باقي الاختراقات العلمية والدراسات الحديثة، لازالت نتائج هذه الدراسة، وأساسيات الفكرة التي اعتمدت عليها، في حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث، وخصوصاً أن الدراسة الأولية تمت على الفئران فقط. كما أنه ليس من المؤكد أن التطعيمات المخلقة من تلك البروتينات المعدلة -إذا ما تم تعاطيها عن طريق الفم- ستنجح في توفير حماية بنفس قدر وكفاءة التطعيمات التقليدية. هذه الأسئلة ستحتاج لسنوات حتى يتم الإجابة عليها بشكل كامل وواضح، وإنْ كان المؤكد حالياً أننا أصبحنا على أعتاب ثورة علمية جديدة، ستغير من الواقع الحالي على صعيد تحقيق الوقاية ضد العديد من الأمراض المعدية.