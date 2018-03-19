بومبيو: ثقة ترامب واستعادة دور الخارجية! تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 لم يكن سراً بالنسبة لكثير من متابعي السياسة الأميركية خلال الآونة الأخيرة، وجود خلافات بين الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكلس تيلرسون، ومع ذلك فقد جاءت إقالة ترامب لتيلرسون، الثلاثاء الماضي، مفاجئة لكثيرين؛ إذ تم إعلانها عبر تغريدة على موقع «تويتر»، فيما كان الوزير يقوم بجولة أفريقية. وبالقدر نفسه لم يتوقع كثيرون تعيين مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وزيراً للخارجية، ليس لأنه لم يكن شخصية عامة تتمتع بشهرة في الأوساط الأميركية، بل أساساً لأنه لم يعمل سابقاً في المجال الدبلوماسي، كما لم يمض عليه رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية أكثر من عام واحد، وبالتالي فربما كان الأوْلى إعطاؤه الفرصة لإكمال مهمته في المنصب. وعموماً فإن مايك بومبيو عسكري سابق دخل مجال المحاماة والأعمال والسياسة، وأصبح عضواً في الكونغرس عن الحزب الجمهوري، وكان على تماس مع بعض الملفات الأمنية، قبل تعيينه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد ولد مايك بومبيو عام 1963 في أورانج بولاية كاليفورنيا لعائلة ذات جذور إيطالية، والتحق بمدرسة «لوس أميغوس» الثانوية ليتخرج منها عام 1982 وليلتحق بالأكاديمية العسكرية الأميركية في نيويورك حيث درس الهندسة الميكانيكية أربع سنوات، ثم خدم في الجيش الأميركي حتى عام 1991، حين استأنف دراسته وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد، وعمل محامياً لدى شركة المحاماة «وليامز وكونولي» الشهيرة في واشنطن. لكنه تحول إلى مجال الأعمال وأسس في مدينة «ويتشيتا» بولاية كنساس شركة «ثاير آيروسباس» لقطع غيار الطائرات، قبل أن يبيعها عام 2006، ويصبح مديراً عاماً لشركة «سانتري إنترناشيونال» لمعدات استثمار الحقول النفطية، بإسهام مالي من الأخوين تشارلز وديفيد كوخ، وهما مليارديران محافظان يعملان في صناعة النفطة ويتمتعان بنفوذ واسع في الحزب الجمهوري. وبدعم من أقطاب جمهوريين، مثل الأخوين «كوخ» المنتميين لفصيل «حفل الشاي» الذي ينفي كلياً وجود ظاهرة الاحتباس الحراري، قدّم بومبيو نفسه كمرشح لعضوية مجلس النواب الأميركي في 2010 عن الدائرة الرابعة في كانساس (ويتشيتا)، بعد أن قرر ممثلها الجمهوري المنتهية ولايته «تود تيارت» الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. وفي السباق الداخلي على ترشيح الحزب الجمهوري، فاز بومبيو بـ40% من الأصوات أمام السيناتور السابق جون شودورف ورجل الأعمال وينك هارتمان، ثم تم انتخابه للمقعد النيابي بنسبة 58.8% مقابل 36.5% لمنافسه الديمقراطي «راج جويلي». وقبيل الانتخابات النيابية التالية في 2012، اضطر بومبيو لخوض انتخابات داخلية أخرى عقب عودة «تيارت» محاولاً استعادة دائرته السابقة بعد إخفاقه في نيل عضوية مجلس الشيوخ. لكن بومبيو تغلب عليه بأكثر من 60% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه للمقعد بنسبة 62.2% خلال الانتخابات العامة، كما أعيد انتخابه للمقعد ذاته في 2014 بنسبة 66.7 %، ثم في 2016 بنسبة 60.9%. وفي مجلس النواب، عُرف بومبيو كمُدافع قوي عن مشاريع القوانين المفضلة لدى الأخوين «كوخ»، مموليْ حملته الانتخابية، واكتسب سمعته كعضو في لجنة الاستخبارات ولجنة الطاقة والتجارة واللجنة الفرعية المعنية بالتجارة والتصنيع، واللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والسلطة، واللجنة الفرعية المعنية بوكالة المخابرات المركزية. وخلال عمله في هذه اللجان استطاع الاطلاع على أدق الأسرار حول الأمن القومي الأميركي. كما كان عضواً في «لجنة بنغازي» المعنية بالتحقيق في الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية، والذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي في طرابلس وثلاثة موظفين أميركيين آخرين عام 2012. وكان صوت اللجنة المعارض البارز ضد هيلاري كلينتون، والتي حمّلها الجمهوريون مسؤولية مقتل الأميركيين الأربعة حين كانت وزيرة للخارجية. كما اتهمها تقرير اللجنة بالتضليل العمدي للأميركيين حول طبيعة الهجوم، للمساعدة على إعادة انتخاب أوباما لولاية رئاسية ثانية. وهو تقرير أضر بفرصها الانتخابية، كما أضر بها إعلان الـ«أف بي آي» نيته فتح التحقيق حول استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، وذلك لصالح منافسها ترامب. وعقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، أعلن ترامب، في 18 نوفمبر 2016، ترشيح بومبيو لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو ترشيح أقره مجلس الشيوخ في 24 يناير 2017، ليتسلم بومبيو منصبه في ذات اليوم. وقد نقل عنه قوله آنذاك: «لكي تكون وكالة الاستخبارات المركزية ناجحة، ينبغي أن تكون هجومية وقاسية وأن تعمل من دون رحمة وبلا هوادة». وخلال وجوده على رأس الوكالة، حرص بومبيو على مطابقة لهجة تصريحاته القليلة مع تصريحات السياسة الخارجية لترامب، مما أكسبه ثقة الرئيس وجعله في وقت وجيز أحد أشخاص الدائرة المقربة. كما تكيف سريعاً مع نفور الرئيس من التقارير الطويلة، معتمداً في ملخصات الأمن القومي اليومي التي يقدمها له على رسوم بيانية مبسطة حول المخاطر والتهديدات الأمنية ونشاط الوكالة وخطط عملها. ويعد بومبيو أحد صقور اليمين الجمهوري المناوئ لموسكو، وقد حذّر في السابق من أن «بوتين زعيم خطير»، وكان معارضاً شرساً للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، وكان مناوئاً لإغلاق معتقل غوانتانامو، ودافع عن الاستخبارات الأميركية عقب صدور تقرير لمجلس الشيوخ حول التعذيب، وقال: «إن القائمين على المعتقل، من رجل ونساء، ليسوا جلادين، وإنما وطنيون يتصرفون في إطار القانون والدستور». واتهمه بعض منافسيه الديمقراطيين بـ«الإسلاموفوبيا»، لاسيما بعد تصريحات له عقب هجمات ماراثون بوسطن عام 2013 اتهم فيها بعض رجال الدين الإسلامي بتشجيع الهجمات الإرهابية. وفيما يتعلق بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، قلّل بومبيو من شأن المعلومات بهذا الشأن، مسايراً ترامب في تصديقه الرئيس بوتين نفيه أي تدخل روسي. ورغم تأييده لاحقاً للتقرير الصادر عن كبار قادة الاستخبارات الأميركية، في يناير 2017، والذي خلص إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، فقد تفادى مناقضة رئيسه. والآن فإنه من الواضح أن وزير الخارجية الأميركية المعين، بومبيو، وخلافاً لسلفه تيلرسون، لديه علاقة وثيقة مع ترامب، ما يمنحه المصداقية كوزير للخارجية عندما يتحدث إلى أي محاورين أجانب. كما يتمتع بعلاقة مع الشركاء الرئيسيين الذين يحتاجهم لإنجاح عمله، لاسيما في الكونغرس والبيت الأبيض وسائر الوزارات والأجهزة البيروقراطية الأخرى والمجتمع الأوسع للسياسة الخارجية. ومن هنا فإن لدى بومبيو الفرصة لبناء قدر كبير من حسن النية عبر تزويد الوزارة بالموظفين والدفاع عن ميزانيتها، ومن ثم استعادة دورها الذي تقلص في عهد تيلرسون. لكن البعض يخشون أن تصبح الدبلوماسية الخارجية الأميركية، بقيادة بومبيو الذي يتوقع أن يقر الكونغرس ترشيحه قريباً، أكثر تشدداً في بعض القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بينما يريد الحلفاء الأوروبيون من الولايات المتحدة موقفاً أكثر «تبصراً» في العلاقة مع روسيا وتدخلاتها في أوكرانيا وسوريا، وفي المفاوضات مع كوريا الشمالية، وفي ملف الاتفاق النووي مع إيران، وفيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، علاوة على اتفاقية باريس للمناخ.. وربما أهم من كل ذلك: نظام التجارة العالمي! محمد ولد المنى