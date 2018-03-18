خطى سريعة على طريق الذكاء الاصطناعي تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018 لا تترك دولة الإمارات العربية المتحدة أي وسيلة في التقدم والتطور إلا وتسعى إلى تطبيقها، بخطى ثابتة وسريعة، تسابق فيها الزمن بجدارة واستحقاق، ساعية في ذلك إلى تحقيق أقصى درجات التميّز والريادة، ومواكبة المتغيرات الجارية على الصعد كافة. وتأتي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتمثّل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها قطاعات الخدمات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، الرامية إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً، في المجالات كافة. ويوماً بعد يوم، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتها على تحويل التطلعات والاستراتيجيات إلى وقائع ملموسة، حيث طرحت العديد من المبادرات والخدمات التي توظف الذكاء الاصطناعي، ومنها على سبيل المثال خدمة «رماس» للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها مؤخراً هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف الإجابة على استفسارات متعامليها على منصة «غوغل» للذكاء الاصطناعي، ومنصتي «آي أو إس» و«أندرويد» وتلفزيونات أندرويد، والساعات والسماعات الذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، الأمر الذي يحقق تقديم خدمات تتميز بالقدرة الفائقة على سرعة تحليل الأسئلة وتقييمها، والاستجابة السريعة للمحادثة الفورية التي يجريها المتعامل في فترة زمنية وجيزة. وتسخّر العديد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التكنولوجيا لخدمة العديد من الأهداف والتطلعات الوطنية، وتوظيفها للوصول إلى أفضل النتائج، من خلال صقل مهارات الكوادر البشرية، وتدريبها على أفضل التقنيات في المجالات كافة، واستثمار أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل، ما جعل دولة الإمارات قادرة على استثمار الطاقات على النحو الأمثل، وبطريقة خلاقة في قطاعات الدولة الحيوية، وأهمها: النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تركز جهودها حالياً على جعل قطاع التعليم الحاضن الأبرز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليخرج منه المواطن الإماراتي مسلحاً بالمعرفة والمعلومات والمهارات، حيث تعكف وزارة التربية والتعليم على إدراج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات ضمن مناهجها، وتطوير مختبرات خاصة بالروبوت لإكساب الطلبة المعارف الموسعة. كما جاء إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حزمة خدمات صحية مبتكرة، يستخدم فيها أحدث التقنيات الطبية، وتصور مستقبلي قد يكون النواة لمستشفى الإمارات الفضائي لتقديم العلاج لرائد الفضاء باستخدام تكنولوجيا النانو، وتقديم حلول علاجية للأمراض المزمنة، ومواكبة أحدث التطورات، لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية، والتطبيب عن بعد، مؤكداً قدرة الدولة على استباق المستقبل واستشرافه في مجال الرعاية الصحية. لقد جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، استكمالاً لمبادرة «الحكومة الذكية»، التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات، عبر استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل في الدولة، بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة مبدعة، ليأتي قول سموه إن «دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي»، مشيراً بشكل واضح إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكثر دول المنطقة استعداداً لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية