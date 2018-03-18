روسيا والحرب ضد الغرب تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018 بدأت روسيا حرباً على الغرب منذ عشرة أعوام على الأقل، ولم يتكبد الغرب عناء ملاحظة ذلك، وبالطبع، لم تكن تلك حرب تقليدية، تغزو خلالها الدبابات الروسية الأراضي البولندية أو تضرب صواريخها مدينة بتسبيرج في بنسلفانيا، بل أضحت حرب موسكو أكثر مكراً ودهاءً، وكذلك أكثر فاعلية ودقة، لأنها لا تستلزم رداً ساحقاً. وتلك الحرب بدأت في عام 2008 عندما غزت روسيا جورجيا، وهي دولة مؤيدة للغرب أرسلت جنودها إلى العراق وأفغانستان، وكانت متلهفة على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». وبدلاً من معاقبة روسيا، ردت إدارة أوباما لاحقاً بـ«استعادة» العلاقات معها. ومن ثم تجرأت روسيا على الاعتداء مرة أخرى، وفي عام 2014، غزا «جنود روسيا الخضر»، الذين يرتدون ملابس عسكرية لا تدل على جنسيتهم، أوكرانيا. وضمت موسكو شبه جزيرة القرم، وحولت شرق أوكرانيا إلى دولة تابعة لروسيا، وفي هذه المرة، ردّت الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات، لكنها لم تكن كافية لردع موسكو. ولمنع حدوث رد فعل قوي من الغرب، تدخلت موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية للمساعدة في هزيمة هيلاري كلينتون لأنها كانت من منتقدي سياسات بوتين، وتدخلت أيضاً في الانتخابات الأوروبية للمساعدة في انتخاب مرشحين موالين لروسيا، وبلغ الأمر بالروس إلى التحريض على انقلاب «فاشل» في الجبل الأسود للحيلولة دون انضمامها إلى حلف «الناتو». وفي 2006، كشف تحقيق بريطاني أن اثنين من العملاء الروس قتلوا ضابط الاستخبارات الروسي السابق «ألكسندر ليتفينينكو» بتسميم كوب الشاي الخاص به بمادة البولونيوم 210. والأسبوع الماضي، قُتل العميل الروسي المزدوج «سيرجي سكريبال» وابنته «يوليا» في بريطانيا باستخدام «عنصر أعصاب» روسي الصنع «نوفيتشوك». وعدم اكتراث موسكو بإخفاء هذه الأفعال يشي بأنها ترغب في توجيه رسالة مفادها: «هذا ما سيحدث عندما يتم تجاوزي». وليس ثمة ما يدعو روسيا إلى الخوف من الانتقام، لأنها لم تعان حتى الآن من رد فعل يُذكر. فبعد هجوم روسيا على الديمقراطية الأميركية، طرد الرئيس باراك أوباما 35 دبلوماسياً روسيا، ورد بوتين بإلغاء أكثر من 750 وظيفة في المراكز الدبلوماسية الأميركية في روسيا. والآن طردت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي 23 دبلوماسياً روسيا. وسيردّ بوتين بالمثل. لكنه ليس مهتماً. وما قد يلفت انتباهه هو ردّ ساحق تقوده الولايات المتحدة. وقد انضمت إدارة ترامب الآن إلى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إدانة «أول استخدام لغاز أعصاب» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق قراصنة روس اتهمهم المستشار الخاص روبرت مولر بالمشاركة في محاولة تخريب الانتخابات الأميركية عام 2016، والهجمات الإلكترونية الأخرى. وهذه بداية، وليست أكثر من ذلك. وإذا أراد الغرب الردّ بجدية على روسيا، فإن بوتين والمقربين منه يمتلكون مليارات الدولارات المخفية في الغرب، ولندن على وجه الخصوص هي الوجهة المفضلة للروس المنفيين. وتجميد الأموال ومصادرة الممتلكات سيكون هو الرد المؤلم لهم. ويمكن للولايات المتحدة أن تُصنّف روسيا دولة راعية للإرهاب مثل كوريا الشمالية، بسبب استخدامها لغاز الأعصاب في القيام بعملية اغتيال في الخارج. وقد تم طرد روسيا بالفعل من مجموعة الدول الثماني، ويمكن طردها من مجموعة العشرين. ويمكن أيضاً تفعيل المادة 5 من ميثاق حلف «الناتو» الخاصة بالدفاع المشترك. وتوجد قائمة ثرية بخيارات الرد، ولا شيء فيها يهدد باندلاع حرب نووية. والكلمات الطنانة وحدها لا تكفي، ولابد من اتخاذ إجراءات أقوى لكي تدرك روسيا أنه لا يمكن الانتصار في حرب غير معلنة من دون قتال. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»