فلسطين الإسرائيلية! تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018 أعتذر وبشدة عن العنوان الذي تخيرته، لكنه يلخص الفكرة التي يتمحور حولها هذا المقال. قصة طريفة ساقتني للكتابة، فقد سألني أحد الأميركان، وكأنه يختبر معلوماتي الجغرافية، سؤالاً مؤداه: أين تقع القدس؟ فقلت له بكل ثقة: في فلسطين، ضحك صاحبي وعلّق على جوابي متعجباً، ولماذا قررت إسرائيل نقل عاصمتها إلى دولة أجنبية! ولم قرر البيت الأبيض نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى دولة أخرى! ما هذه اللعبة عند أهل السياسة! فقلت لصاحبي: اسمح لي أن أشرح لك مجريات الأمور في تلك المنطقة حسب مقال قرأته في إحدى الدوريات الأميركية، يحكى أن رجلا كان عنده منزل تحيط به حديقة غناء زرعها بأفضل ما تنبت الأرض، وكانت الشجرة المفضلة لديه هي الزيتونة المعمرة في حديقته، عاش هذا الرجل مع أسرته الممتدة في منزله الواسع منشغلا بالفلاحة والزراعة مهتما بأبنائه وأحفاده الذين يستمتع يومياً بتناول الوجبات الثلاث معهم ويشاهدهم وهو يلعبون ويضحكون في فناء منزلهم الواسع، في يوم عاصف مرت به أسرة محتاجة للإيواء، حيث إن الارض ضاقت عليهم بما وسعت بعد أن هجرتهم عوامل كثيرة من منطقتهم التي كانوا يسكنون فيها، استأذن رب الأسرة من مالك المنزل في أن يعيش في حديقة بيته، ولأن الكرم شيمة متعارف عليها في هذه المنطقة، قال مالك المنزل للاجئ بل لدي خيار أفضل لك، عندنا في المنزل ملحق للضيوف بإمكانك أن تسكن فيه انت وأسرتك إلى أن تجد البلد المناسب لك، استمتع الضيف بالإقامة في الملحق ومرت الأشهر ولم يسأله احد عن تاريخ المغادرة، وفي يوم من الأيام عندما رجع مالك المنزل لبيته بعد يوم طويل في حقله، وجد أن أسرة الضيف قد بدأت تستخدم المطبخ الرئيس في منزله بدلاً من مطبخ الضيوف، وعندما سألهم قالوا له: لدينا ضيوف ولا نستطيع أن نطبخ لهم في الملحق، وأكدوا له أن الأمر مؤقت، بدأ المزيد من ضيوف الضيف في التوافد لمنزل الرجل الشهم. وفي يوم من الأيام جرى خصام بين أطفال مالك المنزل والضيف، فقد شج رأس الابن الصغير لعراك جرى بين الأطفال في الحديقة، فما كان من صاحب المنزل إلا أن طلب وبكل أدب منهم تحديد وقت مغادرتهم لمنزله، وعلى عادته ذهب صاحب المنزل للحقل في الصباح الباكر، وعند عودته في المساء وجد خياماً قد نصبت في باحة منزله الخلفية، وطلب الضيف من أسرة من أكرمه مغادرة منزلهم، لأن ضيوفه زاد عددهم عن سعة الملحق، حاول صاحب المنزل اللجوء للقضاء لإنصافه، فتفاجأ أن الضيف قد اقنع كل من تعرف عليه أن هذا المنزل يعود لأجداده حيث إنه نقّب ووجد بعض الآثار التي تثبت أن أسلافه قد سكنوا في هذه الأرض قبل ألف سنة، بعد مرور فترة وجيزة، طلب المالك الجديد من صاحب المنزل نقل خيامه خارج أملاكه.