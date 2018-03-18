إشكالية الفساد

تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018

تشير منظمة الشفافية الدولية إلى تفشي الفساد على مستوى العالم، وإلى أن الدول الديمقراطية المستقرة، والتي تتميز بحرية الصحافة وبإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة للبلاد، ولديها سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات الأخرى.. حققت نجاحاً ملحوظاً في مكافحة الفساد. فهذه الدول كان ولا يزال معدل الفساد فيها منخفضاً، بينما الدول التي جاءت في ذيل الترتيب العالمي في محاربة الفساد ومكافحته هي الدول التي تعاني من حروب وصراعات داخلية ذات طابع سياسي وطائفي.

لكن ماذا عن تفشي الفساد في الوطن العربي بشكل عام، وفي الدول الخليجية بشكل خاص؟

وتقدمت السعودية خمسة مراكز في قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، إذ جاءت في المركز الـ57 مقارنة بالمركز الـ62 في تقرير 2016، بينما تقدمت مركزاً واحداً إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

لكن دولة الكويت تراجع ترتيبها عالمياً من المرتبة 75 دولياً في 2016 إلى المرتبة 85 في عام 2017، كما تراجع موقعها عربياً من المرتبة 7 عام 2016 إلى المرتبة 8 عام 2017. وقد أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك عن استيائه من تراجع مركز الكويت، معتبراً ذلك إساءة لمكانة البلاد وسمعتها دولياً.

وهنالك جهود جادة في دول الخليج العربية لتحسين أوضاعها في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.. ولكل دولة طريقتها الخاصة في هذا الشأن. لكن يبقى السؤال: لماذا انتشر الفساد في بلداننا العربية؟ وهل يمكن القضاء عليه بسهولة؟

الفساد في الدول العربية لم يعد ظاهرة عابرة وإنما أصبح مرضاً مزمناً وآفة مستحكمة تعمقت في معظم مفاصل الدولة والمجتمع، وأحياناً ما يكون برعاية متنفذين في بعض الأجهزة الحكومية وخارجها، وذلك لعدة أسباب أهمها تزايد الثروة بشكل مفاجئ بعد اكتشاف النفط وغياب الرقابة على آلية الصرف المالي.

واليوم، وبعد انخفاض أسعار النفط ودخول بعض الدول الخليجية في مرحلة التقشف والعجز المالي، بدأت هذه الدول تلتفت إلى قضايا الفساد، خصوصاً بعد بروز قوى شعبوية بدأت تركز على هذه القضية لكسب تأييد الشارع. ففي الكويت مؤخراً، هاجم النائب رياض العدساني، وغيره من النواب في مجلس الأمة، الحكومةَ وزعموا أنها مساهمٌ في ترسيخ الفساد، إذ لم تتلاف المخالفات الواردة في التقارير الرقابية من ديوان المحاسبة وتقارير المراقبين الماليين ومراقبة الخدمة المدنية.

لكن الأمر المؤسف أن نجد أن بعض النواب المنتخبين من الشعب مشاركين في تفشي الفساد، مما يصعِّب محاربة هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.