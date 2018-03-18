«بومبيو».. والرسالة الخاطئة تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 في صباح يوم الثلاثاء الماضي، غرّد الرئيس دونالد ترامب، قائلاً(مايك بومبيو مدير سي آي إيه سيصبح وزير خارجيتنا الجديد). ولسوء الحظ، يرسل كل من الاختيار والتغريدة برسالة خاطئة إلى بقية العالم بشأن الكيفية التي تخطط بها الولايات المتحدة لإدارة نفسها في الداخل والخارج. وعلى سبيل المثال، وباعتباره عضوا بالكونجرس، ذكر بومبيو أن «أساليب الاستجواب المعززة» المستخدمة من قبل وكالة الاستخبارات في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب كانت قانونية، حتى وإن كانت منظمة «هيومان ووتش رايتس» قد وصفتها بأنها «أشكال من التعذيب» تم منعها من قبل بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي. (وخلال جلسة الاستماع المنعقدة لتأكيد تعيينه مديرا لل «سي آي إيه»، قال إنه سيرفض العودة إلى تلك الأساليب.) كما كان بومبيو يؤيد استمرار وجود سجون سرية «المواقع السوداء» في الخارج، حيث كانت تلك الأساليب تستخدم مع الإرهابيين المشتبه بهم والمحتجزين دون توجيه اتهامات. هذا ليس هو نوع الخبرة والفلسفة التي يجب أن تبحث عنها الولايات المتحدة في كبير الدبلوماسيين. ويجب أن يكون دور وزير الخارجية هو تعزيز النوايا الحسنة في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام القوة الناعمة. ووصف «جوزيف ناي»، الذي صاغ هذا المصطلح، القوة الناعمة بأنها «القدرة على الحصول على ما تريد من خلال الجاذبية بدلا من الإكراه ودفع الأموال». ومن بين عناصر الدبلوماسية العامة، على الأقل تاريخياً، كان يتمثل في استخدام الدعاية. ويشير الباحثون الآن إلى الناس الذين يدافعون عن مثل هذا النهج باعتبارهم جزءا من «المدرسة ذات التفكير الصارم». وتوحي خلفية بومبيو في الاستخبارات وتشدده في الأمن القومي إلى أنه سيتبع هذا النهج في الإقناع. بيد أن مثل هذه التكتيكات لا يبدو أنها ستكون فعالة للغاية، لأن الناس لا يحبون محاولة إقناعهم عن طريق الدعاية، ولذا فهم يقاومون هذا الأسلوب. وعلى سبيل المثال، لا تزال الحكومة الأميركية تنقل أخباراً من وجهة نظر أميركية من أجزاء عديدة من العالم، وهي تفعل ذلك على سبيل المثال عبر راديو «سوا» وتليفزيون «الحرة» في الشرق الأوسط. ولكن دراسة شملت الطلاب وأجريت في المنطقة خلصت إلى أن الطلاب الذين يتابعون هذه المحطات لديهم آراء أقل تفضيلا قليلا عن السياسة الأميركية. وقال الباحث الذي أعد الدراسة لصحيفة نيويورك تايمز «إذا حاولت التلاعب بمفاهيم الناس، فإن هذا يأتي بنتائج عكسية». ولذلك فإن الدبلوماسيين المعاصرين أصبحوا على نحو متزايد يغيرون نهجهم في التعامل مع الناس بالخارج. أما هؤلاء الذين ينتمون لمدرسة الدبلوماسية العامة التي تتسم ب «المثالية والتفاؤل والدوجماتية» فهم يدافعون عن التواصل المتبادل، حيث إن الحوار يمكن أن يعزز التفاهم بين الولايات المتحدة والأشخاص في الخارج والحكومات الأجنبية. وهذا ما يقود إلى الثقة ويسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهداف سياستها من دون إكراه. إن الدولة بحاجة إلى شخص يتمتع بتلك المهارات ليقوم بدور وزير الخارجية. ومن المرجح أن تقود تغريدة ترامب الحكومات الأجنبية إلى بعض الاستنتاجات المثيرة للقلق بشأن التزام الرئيس بالمؤسسات الديمقراطية في الداخل. وزعمه بأن بومبيو «سيصبح» القائد القادم للوكالة يشير إلى أنه لا يحترم العملية التي تم تعيين أعضاء حكومته بموجبها. وفي حين أن ترامب ربما يرشح «بومبيو»، فإن الأمر متروك لمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه. ومن شأن هذا التصريح أيضا أن يولد الذعر والاستياء في الخارج، لا سيما في العديد من الدول التي تدفعها الولايات المتحدة لاحترام الديمقراطية. ولكي تحقق الولايات المتحدة أهداف سياستها الخارجية، فهي بحاجة إلى تكوين أصدقاء في الخارج وليس أعداء. كارا الايمو* * أستاذ مساعد للعلاقات العامة في جامعة هوفستار ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»