عودة الآثار المنهوبة تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 بعد قرون من السرقات الثقافية، ربما يكون البندول يتأرجح نحو إعادة المسروقات إلى أوطانها. وقد تسارع هذا الاتجاه خلال العقد الماضي بفضل زيادة الوعي بما حدث من غبن ثقافي في الماضي والاحترام المتجدد للسيادة الوطنية. ويتجلى هذا الاتجاه في قيام متحف «المتروبوليتان» للفنون في نيويورك في يونيو 2013 بإعادة تمثالين من الحجر الرملي لكمبوديا يعود تاريخهما إلى القرن العاشر، كانا قد نهبا من قبل الخمير الحمر في السبعينيات. كما أعادت شركة «هوبي لوبي» المتخصصة في بيع الأعمال الفنية واليدوية للعراق في يوليو 2017 نحو 5500 قطعة أثرية بعد تهريبها بصورة غير شرعية عام 2009. أما فرنسا فقد أعادت لمصر في أكتوبر 2017 ثمانية تماثيل يبلغ عمرها 3300 عام بعد تهريبها خارج البلاد وضبطها من قبل السلطات الفرنسية في محطة قطار باريس. وفي الخامس من مارس الجاري، أضافت فرنسا، وهي الموطن للآلاف من القطع الأثرية المنهوبة في المتاحف والمجموعات الخاصة، زخماً لهذا الاتجاه. وهذا الوعي المتنامي «جعل موضوع إعادة القطع الفنية يحظى باهتمام منظمة اليونيسكو»، كما أكد «ايدوارد بلانش»، متخصص في التراث بالمنظمة. يذكر أن اليونيسكو أبرمت معاهدة في 1970 تهدف إلى الحد من نقل السلع الثقافية المسروقة. ونتيجة لذلك، ستعرض العديد من المتاحف قطعاً تم شراؤها قبل 1970 وتعيد القطع التي تم الحصول عليها بعد ذلك. ومنذ إبرام هذه المعاهدة، تم وضع العديد من قواعد البيانات الوطنية والدولية لتتبع القطع الأثرية والفنية المسروقة، بما في ذلك قاعدة بيانات «انتربول»، وقاعدة بيانات «لوست آرت» (الفن الضائع). حسنة حق* _ _ _ _ _ _ *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»