إقالة تيلرسون ضرورة أمنية تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 كان من الصعب دائماً أن تجد في البيت الأبيض من يقول كلمة سوء واحدة حول شخصية ريكس تيلرسون أو كلمة طيبة حول قيادته للدبلوماسية الأميركية. ولقد بقي الخلاف بين مكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض و مارجريت بيتيرلين رئيسة فريق تيلرسون واحداً من أسوأ الأسرار التي حرصت إدارة ترامب على عدم إخراجها إلى العلن. كما أن البطء الشديد في توظيف الشخصيات السياسية في المناصب البارزة في وزارة الخارجية أثار الغضب الشديد في أوساط المحافظين من مسؤولي الأمن الوطني الذين أظهروا ميلاً كبيراً لمدير تخطيط السياسات "برايان هوك"، بعد أن بحثوا عبثاً خارج وزارة الخارجية عن أي شخص آخر يمكنه أن يعيد تنشيط العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم. ولقد بقيت الوظائف المهمة في وزارة الخارجية شاغرة بما فيها منصب وكيل الوزارة لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي وممثل الولايات المتحدة في بعثة الأمم المتحدة في جنيف، وكلا المنصبين يكتسي أهمية كبيرة ويساهم في إكراه إيران على احترام الاتفاقية النووية التي وقعت في عهد إدارة أوباما. ومن المناصب الأخرى التي بقيت شاغرة، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية على الرغم من وجود بعض مستشاري الرؤساء "الجمهوريين" السابقين الذين يمكنهم أن يملؤوا هذه المناصب. ولم يكن من باب الخروج عن النسق أن يستخدم ترامب كلمة "الطاقة" عندما أعلن عن اسم مرشحه الجديد للمنصب. وسوف يسرع المرشح الجديد "بومبيو" للعمل واتخاذ القرارات مع الحلفاء الكبار في مجلس الشيوخ من أمثال السيناتور "الجمهوري" عن ولاية أركنساس "توم كوتون" من أجل إعادة الحياة إلى الوزارة. وبالإضافة للخبرات التي يتمتع بها "بومبيو"، عُرف عنه تأييده للأولويات السياسية والاقتصادية التي يتمسك بها ترامب، وهو يفهم جيداً أن عمله كوزير للخارجية يجب أن يخدم أجندة ترامب وليس ابتداع أجندة موازية خاصة به. وعندما يقول لمساعديه وموظفيه إن "الرئيس يعتقد كذا وكذا .. " فإنه يعني بذلك أنه هو ذاته يحمل هذا الاعتقاد أيضاً. وهو يعيد بذلك سيرة وزراء خارجية مشاهير من أمثال "جورج شولتز" في عهد الرئيس رونالد ريجان، و"هنري كيسينجر" في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. ويكون ذلك ضرورياً لأن الرئيس يريد أن يضع ثقته باليد التي تساعده، وليس في رجل بعيد عن أفكاره ومشكوك في ولائه. وسوف يكون وزير الخارجية الجديد بومبيو جزءاً من فريق الأمن الوطني الناجح الذي يتألف من وزير الدفاع "جيم ماتيس" ومستشار الأمن الوطني "هربرت ريموند مكماستر" وبعض أعضاء الحكومة الآخرين بالإضافة لكبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع. ويأتي ترشيح ترامب لـ"جينا هاسبي" مديرة لوكالة المخابرات المركزية بعد أن فازت بثقة الرئيس السابق للوكالة ثم بثقة الرئيس ترامب. ومع الإسراع بتعيين الموظفين الجدد في وزارة الخارجية، فإن من المتوقع أن تشهد أميركا حدوث قطيعة كاملة مع السياسات الكارثية التي تبناها باراك أوباما خلال سنواته الثماني في البيت الأبيض. ولا شك أن قرار إقالة تيلرسون كان مفاجئاً وسريعاً، ولكنه كان ضرورياً للحفاظ على الأمن الوطني. وإذا بادر "الديمقراطيون" الذين سبق لهم أن أجروا الكثير من التعيينات الوظيفية في المؤسسات الدفاعية والدوائر التي تعمل على تحقيق المصالح الأميركية، إلى التعاون مع النواب "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ، فإن العمل الأكبر للوقوف في وجه الصعود السريع للصين وروسيا يكون قد اكتمل. هيوغ هيويت ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس"