ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 انتخابات أو استبدال نتنياهو .. وتأثير بومبيو على «نووي إيران» «هآرتس» بالنسبة لرئيس وزراء مقتنع بعدم وجود منافس له عندما يتعلق الأمر بتأمين المصالح القومية لدولة إسرائيل، والذي يصر على أن المحققين هم جزء من مؤامرة خسيسة لتحالف غير محتمل من الحاقدين، بما في ذلك الصحافة واليسار والشرطة والنيابة العامة، لا يوجد ما هو طبيعي أكثر من محاولة التحايل على النظام السياسي من أجل البقاء في السلطة. «ذي تايمز أوف إسرائيل» يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «نتنياهو يحاول إنقاذ نفسه»، كتب دافيد هوروفيتس، محرر ومؤسس موقع «ذي تايمز أوف إسرائيل» مقالاً، أشار خلاله إلى أن الإسرائيليين يواصلون إخبار منظمي استطلاعات الرأي بأنهم غير معنيين بانتخابات مبكرة، وهو السبب الذي دفع نتنياهو يوم الاثينن في الكنيست إلى بذل جهد كبير في توجيه اللوم إلى الآخرين في فرض هذه الانتخابات. ولكن الإسرائيليين يقولون بشكل واضح أيضاً أن نتنياهو حتى الآن هو الخيار الأكثر شعبية لمنصب رئيس الوزراء – بنسبة 36% بحسب استطلاع رأي لشبكة «حداشوت» الإخبارية، في حين حل «يائير لابيد» رئيس حزب «هناك مستقبل» بعيداً في المركز الثاني بنسبة 12%. وحسب الكاتب، فإن تقديم نتنياهو نفسه في صورة ضحية، جعله يكسب التأييد في استطلاعات الرأي. ويشير الكاتب إلى أن استطلاع الرأي الذي نشرته «حداشوت» يوم الاثنين الماضي توقع لـ «الليكود»الفوز في أي انتخابات مقبلة بـ 30 مقعداً – وهو بالضبط عدد المقاعد الذي فاز فيه في انتخابات 2015، وهذه هي أفضل نتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي منذ ذلك الحين – ما يضعه في وضعية مريحة لتشكيل ائتلاف جديد. الاستطلاع توقع أيضاً أن حزب ليبرمان، «إسرائيل بيتنا»، وحزب «شاس» الديني المتشدد، أو«الحريدي» يواجهان خطر الاختفاء تماماً). «جيروزاليم بوست» «شومر مخطئ في مسألة المستوطنات»، هكذا عنون «دوجلاس بلومفيلد» مقاله في «جيروزاليم بوست» يوم الأربعاء الماضي، معلقاً على تصريح أدلى به زعيم «الديمقراطيين» في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور «شاك شومر»، أمام 18 ألف عضو في لجنة الشؤون العامة الأميركية- الإسرائيلية «أيباك»، يقول فيه: «إن المستوطنات الإسرائيلية ليست عقبة أمام السلام». لكن الكاتب يرى أن المقولة خاطئة، لأن المشروع الاستيطاني يقتضم الأرض، ويشكل بنى تحتية تجعل من غير الممكن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. ويشير الكاتب إلى آرييل شارون الذي يعد راعي الحركة الاستيطانية الذي وضع خريطة الاستيطان في الضفة الغربية، بحيث يصعب معها تدشين الدولة الفلسطينية. للأسف يقول السيناتور «شومر» إن إسرائيل في 2005 تركت قطاع غزة طواعية، وبعد 3 أسابيع من الخطوة الإسرائيلية، تعرضت إسرائيل لقصف بصواريخ تم إطلاقها من القطاع، طال منطقة سيدروت، ما يعني من وجهة نظر سيناتور ولاية بروكلين أن «الاستيطان ليس عقبة أمام السلام»، وهذا تصور خاطئ، والدليل على ذلك أن حكومة شارون التي تعهدت بقيام دولة فلسطينية، قامت بطرد 9500 مستوطن إسرائيلي من قطاع غزة كانوا يقيمون في 21 مستوطنة في غزة و4 شمال الضفة الغربية. وينوه الكاتب إلى وجود 400 ألف مستوطن يهودي في القدس الشرقية والضفة الغربية، ويبدو أن التكتلات الاستيطانية الكبرى القريبة من الخط الأخضر، قد يتم إلحاقها بإسرائيل، في أي تسوية سلمية مقبلة، وهذا سيجعل مصير مئات الآلاف من المستوطنين المقيمين بمستوطنات أخرى داخل الأراضي الفلسطينية مجهولاً، خاصة في ظل خضوعها لمحتمل لحكم فلسطيني، ما سيجعل المستوطنات عقبة أمام السلام. «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان «مع صعود مايك بومبيو حالة عدم التأكد تجاه الاتفاق النووي الإيراني تزداد»، كتب إرشاد محمود تقريراً في «يديعوت أحرونوت» يوم الأربعاء الماضي، استنتج خلاله أن اختيار ترامب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بديلا لريكس تيلرسون، في حقيبة الخارجية، يعني أننا أمام مسؤول أميركي لديه موقف «صقوري» تجاه الاتفاق النووي الإيراني، ولدى مسؤولين أميركيين سابقين ودبلوماسيين أوروبيين حاليين، شكوك في مدى تأثير تغيير تيلرسون واستبداله ببومبيو، على المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي الإيراني، خاصة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وهناك من يتوقع موقفاً أميركياً أشد وضغوطاً أكبر من واشنطن على الأوروبيين كي يقدموا تنازلات، ولدى البعض رؤية مفادها أن وزير الخارجية الجديد قد يكون لديه تأثير على ترامب، بحيث يقنعه بالإبقاء على الاتفاق.