زهور «الحثالة» تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018 تعلمنا أنه لا يمكننا أن نصف أحداً بأنه «حثالة»، وأن الأمور التي تدنّسنا تأتي من أفواه الأشخاص. وإذا كان الكلام غير مقنع بما يكفي، فهناك دائماً أدلة تجدها فور لقاء شخص ما من مكان بعيد. و«نجوزي أنوسيك» واحدة ممن قيل عنهم مؤخراً «لماذا يأتي إلينا كل هؤلاء المهاجرين من (حثالة الدول)». والأسبوع المقبل يكون قد مرّ على لقائها بالمدربة «بات ساميت» 15 عاماً، في صالة ألعاب رياضية في ذكرى «مارتين لوثر كينج» عام 2003، عندما تم اختيار «نيكي» ابنة «نجوزي» لتلعب كناشئة في فريق كرة السلة بجامعة «تينسي». وأدركت كل من «بات» و«نجوزي» على الفور أن ثمة شيء ما مشترك بينهما، فكلتاهما بدأت حياتها من «الحضيض». وفي البداية لم تكن الابنة «نيكي أنوزيك» ترغب في أن ترى مدربتها «بات ساميت» شقتها في منطقة «ستيتن آيلاند» النائية، ولم ترغب في أن تريها الحشرات والفئران، والفراش الموضوع على الأرض لعدم وجود سرير حقيقي. وكانت تخشى أن ترى مدربتها التي تضع خواتم من الماس، ذلك المكان «الحثالة» وتسحب منها «المنحة»، لذا طلبت من أصدقائها أن تستضيف «بات» في منزلهم بدلاً من منزلها. لكن ما لم تكن تعلمه «نيكي»، البالغة من العمر آنذاك 18 عاماً، هو أن «بات» نشأت داخل «حجرة» في مزرعة تبغ بولاية تينسي، بمياه تخرج عبر مضخة من الأرض. وساعدت «نيكي» الفريق في الفوز ببطولات، ولم تكل ولا تمل، وخاضت 146 مباراة متواصلة على مدار 4 أعوام، وحصلت على تخصص ثلاثي في العلوم السياسية والعدالة الجنائية والدراسات القانونية. وكانت دائماً من المتفوقين طوال السنوات الأربع. وقادت فريقها في 2007 و2008 في الفوز ببطولتين محليتين. وأصبحت «نيكي» معلمة، وتدرس التاريخ الأميركي في المدارس الثانوية بولاية فلوريدا. ولعل ذلك يجيب على سؤال لماذا «ندع كل أولئك الناس» من «حثالة» الدول يأتون إلى أميركا؟! وأخمن أن الإجابة هي لأنهم يجددون طاقتنا وقيمنا. سالي جينكينز: كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»