كوابيس إبليس «الحوثي» تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018 فشل ذريع وتخبط مريع تتكبده مليشيات «الحوثيين» في اليمن، وارتباك واضح للعيان في تحركاتهم، وإخفاق محاولاتهم استمالة أي من القبائل أو الشخصيات القيادية القريبة من علي صالح، وتوالي هزائمهم في الميدان، يجعلانهم يسعون يائسين لتعويض ذلك الفشل المزمن بالاختطافات، وإجبار الأطفال على التجنيد القسري للدخول في صفوف المليشيات، بهدف الزج بهم في الحرب بأسلوب إجرامي يتنافى مع كل القيم الأخلاقية الإنسانية أولاً، والأديان السماوية والمواثيق الدولية أيضاً. فمليشيا «الحوثيين» الإيرانية كلما تأكد انحسار خطرها وقرب زوالها الوشيك، وتواترت مؤشرات هزيمة تمردها على الشرعية، باغتت اليمن باختطاف رجاله وسجن نسائه وتجنيد أطفاله، حتى يستمر الترويع والترهيب للشعب اليمني، ويتمسك الإرهابيون «الحوثيون» بما تبقى في أيديهم من مساحات محدودة من المناطق اليمنية. ولكن يا لبؤس ويأس أوهام وأحلام، بل كوابيس إبليس «الحوثي»، فاستئصال شأفته بات مسألة وقت قصير، لا غير. وجولة الباطل «الحوثي» ساعة، وصولة الحق والشرعية إلى قيام الساعة. والتقدم الباهر في الموقف الميداني في محافظة الحديدة سيكون، بلا شك، ضربة قاضية وقاصمة لظهر التمرد «الحوثي»، وقد باتت ملامح تحرير جميع مديرياتها قريبة جداً، الأمر الذي سيمنع تسريب وتهريب الأسلحة إلى التمرد «الحوثي»، وقطع الإمداد عنه، وهو ما سيكون بداية النهاية للتمرد، وفرصة لكف الخطر والضرر وحقن الدماء المهدورة بسبب «الحوثيين» وأتباعهم المأجورين. وقد جاءت في إحصائيات للمنظمات الدولية أرقام دالة عن وضع الأطفال في اليمن، ومستوى الكارثة التي تسبب فيها انقلاب الميليشيا «الحوثية» على الطفولة في اليمن، وهو ما يتطلب من العالم كله، ومنظماته الأممية، التحرك لإنقاذ الطفولة في اليمن وتخليصها من عدوان تلك العصابة الإرهابية. إن وضع الأطفال في المناطق التي يحتلها «الحوثيون» من اليمن ينذر بما هو أسوأ من الكارثة جراء ارتفاع عدد الأطفال المجندين، وتسريب الكثير منهم من التعليم بسبب إغلاق المدارس من قبل المليشيا الإرهابية «الحوثية»، واستخدامها كثكنات ومعسكرات للتمرد، وإرغام الأهالي عنوة على الدفع بأولادهم في صفوف مليشيا الانقلابيين، وإلا تتعرض الأسرة للأخطار والاختطافات والإرهاب وتفجير المساكن وما شابه ذلك من ممارسات الفصيل الإرهابي والتشكيل العصابي «الحوثي». ويقدر بعض المهتمين أن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن، ما دون 18 عاماً، يعانون من مشاكل صحية ونفسية، وأنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب الإرهاب «الحوثي»، ولإجبار كثيرين منهم على الدخول في التمرد، وهنالك أعداد كبيرة من حالات تجنيد الأطفال من قبل المليشيا الانقلابية الإرهابية في بعض المحافظات، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي فقير. وتشير بعض الإحصاءات أيضاً إلى أن في صفوف المليشيا الانقلابية أكثر من 12 ألف طفل مجند، من مختلف المحافظات كذمار، وعمران، وصعدة، وحجة، والمحويت، ومناطق تهامة. وكذلك أقدمت أيضاً مليشيا «الحوثي» الظلامية على توقيف رواتب المعلمين، وتحويل المدارس إلى معسكرات لتدريب عناصرها وتخزين الأسلحة هرباً من استهداف مقاتلات التحالف العربي. وكل هذه الممارسات الفظيعة الشنيعة بحق الطفولة في اليمن تنضاف إلى ملف جرائم الحرب المشهودة التي يقترفها الإرهابيون «الحوثيون»، التي تفرض على العالم أجمع تقديم مجرمي تلك العصابة لمحكمة الجنايات الدولية دون أي انتظار أو ازدواجية معايير.