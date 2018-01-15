سيكولوجية غوغائية النخب السياسية تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018 الكثير من الساسة يبالغون في تَملق الجماهير لاستغلال مشاعرها وكسب ودِّها وإثارة غوغائية بعضها وهم يعلمون أن الفرد في الجماعة لديه احتمال كبير أن يفقد استقلالية الفكر ويتبع عقلية القطيع، ولا سيما أن الفكر الغوغائي يتطلب ضوضاء سلوكية وفوضى فكرية لا تجعل الصورة واضحة ولا مبهمة. وفي موضع وسط يثير التساؤل والفضول الذي يجعل الجماهير تواقة لمعرفة المزيد، وبمجرد أن يصبح السياسي في مقود سياقة العقل الجمعي، تصبح كل قراراته محل ثقة كبيرة، وحتى إن كانت نتائجها المستقبلية وخيمة على الدولة وفق رأي الخبراء الذين يعتبرهم الجمهور في هذه الحالة أعداء نجاح وأكاديميين وخبراء ومثقفين لم يكن رأيهم في يوم من الأيام مصيباً في كل الأحوال ناهيك عن تفوق كاريزما السياسي القائد الملهم على العقل والمنطق، فتجده يقول كلمات قليلة ضد التيار السياسي العام في العالم ليشعل حماس الأمة كما عرف عن بعض القادة في العالم، أو يقول كلاماً عفوياً غير مترابط يلامس به واقع شريحة من السكان تشعرهم بأنه واحد منهم. فالتعرف إلى نمط سلوك فرد أو جماعة معينة من شأنه أن يساعدنا على توقع ردود الفعل المحتملة لصاحب هذا السلوك، وهو ما يبرع فيه بعض الساسة الذين يتمتعون بفرق عمل محترفة تحلل الجماهير وميولها وتؤثر عليها وتؤهلها لما سيقوله السياسي الذين يعملون لصالحه، وساسة آخرون وخاصة في عالمنا العربي لديهم أزمة الاتصال الفعال مع النظام العالمي ومع جماهير الوسط والقاع في الداخل وجماهير النخب في الدول الكبرى والدول التي قد تسند قراراتهم السيادية والإقليمية، حيث لا يجيدون قراءة حجم تقويض المتغيرات العالمية ودورهم فيها لمصداقية تصريحاتهم وسلامة قراراتهم السياسية، بينما تغير الدول الكبرى سياسة الاحتواء المزدوج بسياسة التفتيت العنقودي للدول التي لها فيها مصالح كبرى، وتجد في المقابل ساسة تلك الدول المستهدفة غارقين في الشعارات والخطب الرمزية وثقة تصل لحد الغرور بأنهم واعون ومدركون تماماً لما يحاك من مؤامرات حولهم داخلية أو خارجية. ويبدو أن سيكولوجيا الحشود الجماهيرية التي يعوزها الحس النقدي، التي تتسم بسرعة التصديق وصوت من لا صوت له، وحضور من لا حضور له، وتعظيم الذات ضمن الدعم المجمهر ليس حصراً على جماهير الشارع، بل السياسيين كذلك لهم نمط مشابه ويتجمهرون ضمن قطيع خاص وحصري يجعل الرؤية لديهم ضبابية كون المدخلات والمخرجات منتقاةً لإرضاء أشخاص ومصالح محددة ضمن باقة مصلحة الوطن، ومهما كانوا صادقين وجادين في بناء وتنمية مجتمعاتهم، فالخيارات محصورة ضمن عقول تتشابه في الطرح والتفكير وطريقة إيجاد الحلول واتخاذ القرارات، وعطفاً على ذلك، ليس لديهم أدنى شك بأنهم الأذكى والأكثر معرفة وقادرون على إصلاح كل شيء تحت سلطتهم لتتحول هويتهم السياسية كهوية للمجتمع. فلماذا الشروع في كذبة حكم الأغلبية عندما تكون الأغلبية مجرد رأي شكّله الإعلام، وصاغته وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، وبما أنها قابلة للنشوء والترقي الإلكتروني فهي ملك من يملك، وصوت موحد تقنياً غيّر قوانين لعبة التأثير على الجمهور والغريزة «القطيعية»، التي عززها العالم الافتراضي لمستويات غير مسبوقة، ولم يعد القهر السياسي محور حراك حقيقي، وبدأت تتلاشى تدريجياً أهمية المشاركة السياسية العضوية والتعويض عنها بأشخاص يحكمون مساحات إعلامية وافتراضية شاسعة، ويتبعهم الملايين من المريدين والمعجبين في القطر وخارج القطر، هل تكون شبكة الإنترنت ووسائل الاتصالات المتنوعة هي ما يقرر خلال العشرين سنة القادمة، كيف ستكون العلاقة بين حكومات المستقبل وشعوبها؟