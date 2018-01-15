أبوظبي.. عاصمة الطاقة المستدامة تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018 يأتي «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في ضوء اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بجمع صناع السياسة وقادة الفكر والمستثمرين في منبر عالمي ضخم، يناقش التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، سعياً إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتسريع الحلول الضرورية وتفعيلها، دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ حيث تمثّل هذه الفعالية، أكبر تجمع للفاعلين في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها تعدّ منبراً مهماً لتحفيز الحوارات العالمية في قطاع الطاقة، ومعالجة كل ما يحدّ من تبني سياسات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وتسريع وتيرتها، ومواجهة كل المعوقات التي تقف حائلاً أمام تحقيق أمن الطاقة العالمي، وتحقيق نتائج علمية قابلة للتطبيق، في مجال تبني الاستدامة، وفتح باب الحوار بين الأطراف المعنية بالقطاع، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والبيئة، مع التركيز على تمكين الشباب ورواد الأعمال مستقبلاً. ويحظى قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، بالكثير من الاهتمام والرعاية من قبل القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تأمين إمداد المياه الصالحة للشرب، وخفض التكاليف عبر استخدام تكنولوجيا ذات كفاءة وتنافسية عالية. لقد جاء انطلاق «أسبوع أبوظبي للاستدامة» كحدث ضخم، يركز على فئة الشباب، التي تعدّ العنصر الفاعل والرئيسي في كل القطاعات الاقتصادية، والتي تصنع الحاضر والمستقبل للدولة، ويعزز مكانتها المرموقة في قطاعات الطاقة النظيفة، والمناخ والبيئة. فجاء التركيز على إبراز قدراتهم ودعم ابتكاراتهم، ولاسيما الخاصة بالحلول المناخية المبتكرة والمستدامة، وصياغة شراكات مؤثرة تتيح للشباب تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، من خلال توفير التمويل للعاملين منهم على تطوير التقنيات الرائدة، وطنياً وإقليمياً ودولياً، باعتبار الشباب أصحاب دور مهم في وضع وتنفيذ الخطط المستقبلية الرائدة. إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يتميز بخصوصية عالية ومختلفة هذه المرة؛ حيث يقام في «عام زايد»، ويتزامن مع مرور عشرة أعوام على إطلاق جائزة «زايد لطاقة المستقبل» التي أسست تكريماً لإرث المغفور له، الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. لتأتي هذه الفعالية مدعاة للفخر والتفاؤل بمستقبل يحفز رواد الأعمال، في تقديم حلول ناجعة لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتأكيد نجاح النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، في السياسات الاقتصادية القائمة على تنويع مصادر الدخل، وتنويع مصادر الطاقة والابتكار، واستشراف المستقبل في كل القطاعات، وتحفيز قادة الاستدامة المستقبليين، في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة، في وسائل إدارة مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال. ـ ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.