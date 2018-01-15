المعركة الإلكترونية على إيران تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018 كان المقصود من العقوبات الأميركية على إيران عزل الحكومة الإيرانية بسبب سلوكها السياسي. وقد أثبتت تلك العقوبات المتواصلة أنها ذات فائدة منذ عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون، وخاصة عندما تم توسيعها خلال السنوات الماضية. ويرى خبراء أنها هي التي أرغمت إيران على القبول بالاتفاقية النووية لعام 2015. وكثمن مقابلٍ لموافقتها على وقف تطوير برنامجها النووي، جمدت الولايات المتحدة العديد من تلك العقوبات، وبقيت عقوبات أخرى أدى بعضها إلى منع الإيرانيين من الدخول إلى مواقع الشركات التكنولوجية الأميركية والاستفادة من منتجاتها وخدماتها. ويكمن عنصر السخرية فيما حدث في أن الحكومة الإيرانية ليست وحدها التي نالها الأذى من هذه الإجراءات الأميركية، بل تأثرت بها المنظمات المدنية الإيرانية التي كانت تعتمد عليها للمساعدة على تحويل المجتمع الإيراني إلى مجتمع أكثر انفتاحاً. ويقول ناشطون إيرانيون مهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي إن أكثر من 100 خدمة رقمية تأثرت بتلك الإجراءات، منها برنامج «أديبي» لإعداد الوثائق الثابتة PDF. وهناك أيضاً البرمجيات التي تعتمد على نظام «أندرويد» في التشغيل والذي يستخدمه المبرمجون الإيرانيون في تجنّب أنظمة مراقبة الإنترنت. وتضاف لكل ذلك برمجيات التواصل التي تنتجها شركة «أتلاسيان»، ومنتجات «جوجل» وأهمها برنامج «سحابة جوجل» المتخصص باستقبال البيانات ومعالجتها وتخزينها، والبرمجيات الخاصة بمكافحة الفيروسات. وما فتئت هذه المناشدات تصل آذاناً أصابها الصمم. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية أندرو بيك لقناة «بي بي سي» الإخبارية بأنه يبذل قصارى جهده لتشجيع الشركات التكنولوجية الأميركية على تحقيق التدفق الكامل والحر للمعلومات إلى إيران. لكن لا مؤشرات حتى الآن على أن إدارة ترامب قد تسمح بمثل هذا التسهيل. وبدلاً من ذلك، فمن المنتظر أن تعلن واشنطن فرض مزيد من العقوبات على إيران. وقبل أيام، أضافت وزارة الخزانة إجراءات عقابية جديدة ضد طهران لثنيها عن مواصلة برنامجها لصناعة الصواريخ الباليستية. وقال «بيك» للقناة الإخبارية إن العقوبات المقبلة يجب أن تستهدف المسؤولين الإيرانيين عن حجب الإنترنت. وعمد خبراء العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية منذ مدة طويلة إلى البحث عن أفضل الأساليب لتوفير تكنولوجيا خدمات الاتصالات لإيران، وحاولوا إصدار لائحة المستثنيات التي يُسمح لشركات التكنولوجيا مثل «جوجل» و«آبل» بإدخالها للسوق الإيرانية، لكن جهودهم لم تحقق إلا نجاحاً متواضعاً. وفي عامي 2013 و2014، أصدرت إدارة باراك أوباما ترخيصين يهدفان لتشجيع تصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى إيران، مع العمل على تجنب استغلال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها من أن تمثل ورقة يلعبها حكّام إيران بحسب أهوائهم. وسارعت «جوجل» و«آبل» إلى فتح «مخازن تطبيقاتهما الإلكترونية» أمام الزبائن الإيرانيين. إلا أن بقية الشركات الأميركية لم تفعل ذلك بسبب صعوبة تحصيل العوائد المالية عن تلك الخدمات من الجانب الإيراني، جراء الحظر المالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على البنوك الإيرانية. وتكمن المشكلة الأخرى في صعوبة تجنب انتهاك نظام العقوبات، إذ على الشركات الأميركية أن تتأكد أولاً من أن خدماتها لن يتم استغلالها من طرف الحكومة الإيرانية، وهذا يخلق مشكلة قانونية معقدة تتعلق بصعوبة الالتزام بكافة بنود وتفاصيل نظام المقاطعة. وفي نفس الوقت يمكن للمسؤولين الإيرانيين أن يحجبوا تلك الخدمات الرقمية التي تستخدم في بلدهم مثل «فيسبوك» و«تويتر»، وبالفعل فقد سارعت الحكومة الإيرانية في الأيام الأخيرة الماضية إلى حجب تلك المواقع. ومعلوم أن موقع «تلغرام» لتبادل الرسائل النصية اشتهر مؤخراً كأداة أساسية لخوض المعركة التي تشهدها إيران. وهو يحقق التراسل الكتابي الفوري مع الاحتفاظ بهامش مأمون من الخصوصية وتجنب الاختراق من جواسيس الحكومة الإيرانية، كما أنه يسمح بتوفير الخدمات الاتصالية لعدد ضخم من المتراسلين، فضلاً عن سهولة استخدامه. ولهذه الأسباب، سارعت الحكومة الإيرانية إلى حجبه. إلياس جرول محلل أميركي متخصص بقضايا الأمن الافتراضي عن مجلة «فورين بوليسي» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»