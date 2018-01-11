«أوبرا» مرشحة!

تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018

في غضون ساعات معدودة، انتقلت وسائل الإعلام الأميركية من تشجيع الإعلامية أوبرا وينفري على الترشح للانتخابات، إلى محاولة استقراء ما إن كانت مستعدة لذلك، إلى تحليل فرص واحتمالات فوزها، إلى استكناه مغزى ودلالات كل ذلك بالنسبة لأميركا. وأودّ هنا أن أعود إلى مرحلة تحليل فرص فوزها وإلى شيء ورد في تحليلات المحللين: هل تمثل أوبرا نموذجاً مكرراً لدونالد ترامب، على اعتبار أنها شخص ثري ومشهور آخر لا تجربة له في الحكومة وإدارة الشأن العام؟ أم أن اختلافاتهما تفوق بكثير أوجه الشبه بينهما، على اعتبار أنها امرأة سوداء صادقة بشأن تحسنها الشخصي قدر اقتناعه بكماله الخارق وغير البشري؟

السؤال مهم لأن ثمة نظرية قوية ومقنعة مفادها أنه عندما يغيّر الناخبون الرؤساء، فلأنهم يريدون تحولا، ويريدون شخصا مستعدا لتصحيح الكثير من العيوب وسد الكثير من الثغرات التي كانت لدى سلفه. لكن السؤال يغفل لاعباً كبيراً وجزءاً كبيراً من المعادلة، فقدرة أوبرا على بث الحماس في الديمقراطيين والمستقلين لا تتوقف كلياً، ولا حتى بشكل كبير، على ما إن كانت نقيضاً لترامب، وإنما لها علاقة أكبر بكونها نقيضة لكلينتون.

وكانت هيلاري تجد صعوبة في التواصل مع الناس والإحساس بهمومهم ومشاكلهم. وقد اعترفت بذلك في خطابها بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي. وبالمقابل، تمتلك أوبرا أسلوب حديث يترك تأثيراً عاطفياً لا تخطئه العين، كما أنها تفيض كاريزما، وتملك دفئاً يتباين مع ما قد يبدو برودة من جانب هيلاري.

وشخصياً، أعتقد أنها لن تترشح في النهاية، لكن الصخب الذي أثاره خطابها هو درس للديمقراطيين، وينبغي أن يكون دليلاً مفيداً لهم في اختيار من منهم ينبغي أن يحصل على ترشيح الحزب.

فرانك بروني: محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»