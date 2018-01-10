التنمر بالأعداء

تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت حملات مكافحة التنمّر منتشرة في المدارس الثانوية والجامعات، وقرر المجتمع الأميركي أنه لا ينبغي التسامح مع المتنمرين لأن هجماتهم المؤذية يمكن أن تفضي إلى آثار تستمر مدى الحياة، وفي بعض الحالات، إلى انتحار الضحايا.

وبالمثل، تم اتهام دونالد ترامب، كمرشح وكرئيس، بالتنمّر، ودأب منتقدون على مهاجمته بسبب توعّده أعداء الولايات المتحدة. ويبدو أن التنمّر، في عيون نقاد وسائل الإعلام وعدد من السياسيين وبعض الأميركيين، مقصور على التنظيمات الإرهابية والأنظمة الديكتاتورية المارقة، ويرى كثير منهم أنه ينبغي التعامل مع تلك التنظيمات والأنظمة برفق شديد.

وعلى مدار عقود، ومع تعاقب قاطني البيت الأبيض، كان دائماً ما يوصف الرد الأميركي على تلك الاستفزازات بـ«ضبط النفس»، غير أن الوصف الدقيق الذي ينطبق عليه حقيقة هو «الهوان».

لكن بدلاً من ذلك، غرّد ترامب قائلاً: «صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لتوّه بأن الزر النووي على مكتبه في الأوقات كافة، فهلا أخبره أحد من نظامه المتهالك والمتضور جوعاً، أن لديَّ أيضاً زراً نووياً، ولكنه أكبر وأقوى بكثير من زره، وزري يعمل!».

وسرعان ما انطلقت موجة الغضب المعتادة، إلا أنها لم توجّه إلى ديكتاتور كوريا الشمالية، وإنما إلى رئيس الولايات المتحدة، إذ كيف يجرؤ على الرد بتلك الطريقة غير المسؤولة؟!

وفي الحقيقة، لم يحالف كثير من الإدارات السابقة النجاح في تعاملها مع التهديدات من الخارج، ولطالما بدا أن السياسة الأميركية هي أن تعيش في خوف من إغضاب أعدائها، بيد أن أسلوب ترامب، الذي أيّده ملايين الأميركيين، هو أن يتعامل معها باعتبارها «تنمرات صبيانية» كما هي. ومن وصفه لـ«كيم» بـ«الرجل الصاروخ» إلى ردّه السريع على تهديداته النووية، يرفض ترامب أن يتظاهر باحترامه.

جاري أبرناثي

كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»